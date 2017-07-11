Южносахалинца, мывшего машину во дворе, оштрафуют

Жителя Южно-Сахалинска оштрафуют за то, что он мыл машину в своем дворе. Процесс сфотографировали прохожие, фотографии быстро разошлись по городу. Благодаря им городское управление общественной безопасности и контроля нашло владельца-нарушителя.

По сообщению пресс-службы администрации областного центра, гражданин признал свою вину и пообещал впредь не нарушать установленные требования. Степень его ответственности установит административная комиссия 20 июля.

По правилам благоустройства, что на всей территории городского округа Южно-Сахалинск, кроме специально отведенных мест, запрещается мойка транспортных средств. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф по соответствующей статье составляет от 1000 до 3000 рублей.

Свидетелей нарушений этих правил призывают сообщать об этом в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону (4242) 300-809, добавочные номера 4 и 8. Необходимо самостоятельно зафиксировать факт нарушения – сделать фотографию, записать время, дату и адрес совершения правонарушения.