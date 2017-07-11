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Южносахалинца, мывшего машину во дворе, оштрафуют

Южносахалинца, мывшего машину во дворе, оштрафуют

Горожан призывают фотографировать такие нарушения

Жителя Южно-Сахалинска оштрафуют за то, что он мыл машину в своем дворе. Процесс сфотографировали прохожие, фотографии быстро разошлись по городу. Благодаря им городское управление общественной безопасности и контроля нашло владельца-нарушителя.

По сообщению пресс-службы администрации областного центра, гражданин признал свою вину и пообещал впредь не нарушать установленные требования. Степень его ответственности установит административная комиссия 20 июля.

По правилам благоустройства, что на всей территории городского округа Южно-Сахалинск, кроме специально отведенных мест, запрещается мойка транспортных средств. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф по соответствующей статье составляет от 1000 до 3000 рублей.

Свидетелей нарушений этих правил призывают сообщать об этом в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону (4242) 300-809, добавочные номера 4 и 8. Необходимо самостоятельно зафиксировать факт нарушения – сделать фотографию, записать время, дату и адрес совершения правонарушения. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:32 +3
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:46 Отредактированно сегодня, в 18:48
Оно как они малый и средний бизнес решили поддержать!
Только не надо стукачей плодить,есть ведь специально обученные для этого люди!
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+7
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:07
Эээххх.... До мылся на улице
и забыл наверное про то, , что на каждом углу стукачи....
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+2
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 19:35
Мойка мойке рознь. А протирать тряпочкой можно? Или фарисеи зафотографируют?
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 20:39
Интересно. За велосипед тоже оштрафуют?
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