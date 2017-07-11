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На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка

На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка

Они избивали его, топили и подвешивали

Следственным отделом по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего и 36-летнего жителей села Воскресенского. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.126 УК РФ – похищение человека.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, вечером 30 июня 2017 года подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя. Мужчины предположили, что он причастен к совершению кражи пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома одного из подозреваемых.

Сахалинцы потребовали от мужчины, чтобы он признался в совершении кражи, но тот отказался. Тогда подозреваемые стали избивать потерпевшего, а потом погрузили его в багажник машины и отвезли на берег Анивского залива. Там пострадавшего топили, затем отвезли на стройку, где насильно удерживали, при этом избивали, подвешивали за шею и руки.

В дежурную часть полиции Анивского района позвонила женщина. Она сообщила, что ее родственника избили и увезли в неизвестном направлении неустановленные лица. Сотрудники полиции освободили мужчину.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:47 +5
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Место
Анивский район
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:49 Отредактированно сегодня, в 18:50
2 дебила это сила.... повезло мужику хоть убить не успели
кино пересмотрели идиоты
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+12
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:00
Кошмар на улице Вязова....
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+3
samaya_555
Написано сегодня, в 19:04
А почему только одна статья?!
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+4
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 19:26
Следствие ведут молотки.
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+3
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:28
нормально так, они предположили блин, шерлоки холмсы анивские, твою дивизию
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 19:55
Ну добились бы признания? Дальше что? Убили бы? Идиоты
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+4
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