На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка

Они избивали его, топили и подвешивали

Следственным отделом по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего и 36-летнего жителей села Воскресенского. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.126 УК РФ – похищение человека.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, вечером 30 июня 2017 года подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя. Мужчины предположили, что он причастен к совершению кражи пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома одного из подозреваемых.

Сахалинцы потребовали от мужчины, чтобы он признался в совершении кражи, но тот отказался. Тогда подозреваемые стали избивать потерпевшего, а потом погрузили его в багажник машины и отвезли на берег Анивского залива. Там пострадавшего топили, затем отвезли на стройку, где насильно удерживали, при этом избивали, подвешивали за шею и руки.

В дежурную часть полиции Анивского района позвонила женщина. Она сообщила, что ее родственника избили и увезли в неизвестном направлении неустановленные лица. Сотрудники полиции освободили мужчину.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.