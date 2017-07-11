«Культурная столица» в Южно-Сахалинске приглашает гостей

Общегородской творческий проект «Культурная столица» приглашает гостей на полуфинал конкурса «Поющий город», концерт под открытым небом, вечерний кинозал и увлекательный мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

В среду, 19 июля, все желающие могут понаблюдать за выступлениями полуфиналистов вокального конкурса непрофессиональных исполнителей «Поющий город». В 18.00 в ГДК «Родина» 12 творческих и амбициозных горожан будут состязаться в вокальном мастерстве. По итогам концерта жюри выберет финалистов, которые поборются за право выступить на одной из праздничных площадок в день 135-летия Южно-Сахалинска.

Традиционно по пятницам в сквере у фонтанов на привокзальной площади музыкальные подарки к предстоящему юбилею областного центра дарят известные коллективы. 21 июня в 18.00 участники движения «Вольные музыканты» приглашают на свой концерт под открытым небом.

Этот коллектив известен жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Помощь от музыкантов получили уже более 20 семей, нуждающихся в поддержке. В репертуаре «Вольных музыкантов» кавер-версии известных песен, а также композиции собственного сочинения. Участники движения порадуют зрителей и поэтическими номерами. Они обещают создать для пришедших в сквер теплую атмосферу, чтобы каждый смог почувствовать себя частью большой компании верных друзей. В случае дождя концерт будет перенесен.

Вечером 21 июля южносахалинцев приглашают в вечерний кинозал. Напомним, для всех любителей советского кинематографа ГДК «Родина» весь июль проводит киносеансы «Время кино». В 21.00 в городском парке культуры и отдыха в стеклянном павильоне напротив картодрома состоится показ легендарного фильма «Тимур и его команда». Зрителям представится шанс еще раз увидеть знакомый всем с детства кинохит, снятый в 1940 году режиссером Александром Разумным по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара. Импровизированный кинозал рассчитан на 50 человек, вход свободный.

А в субботу на месте кинозала в 13.00 откроется творческая мастерская. Семьи с детьми и всех желающих ждут на бесплатный мастер-класс цикла «Коробочка идей». В этот раз состоятся знакомство с необычной техникой аппликации айрис-фолдинг («радужное складывание»). Все материалы и шаблоны для изготовления поделок предоставляются организаторами. Детям до 10 лет потребуется помощь взрослых, поэтому присутствие сопровождающего обязательно. Справки по телефону 43-11-48.

Кроме того, в рамках проекта «Культурная столица» продолжается прием заявок на конкурс «Мистер и мисс Творческий Южно-Сахалинск». Мероприятие направлено на создание новых, неординарных проектов и программ для развития досуговой сферы города. Анкеты-заявки на участие принимаются до 12 августа в ГДК «Родина».