Кота, застрявшего на карнизе пятиэтажки, спасли южносахалинцы

Фото и видео очевидцев

15 июля жители Южно-Сахалинска заметили мужчину, стоявшего на карнизе балкона на высоте пятого этажа. Весь двор по улице Комсомольской, 286 наблюдал, как смельчак пытается спасти кота, который застрял на том же козырьке.

Очевидцы сообщают в редакцию astv.ru, животное забилось в угол между стеной дома и балконом. Сначала его пытались прогнать швабрами и лыжными палками соседи с четверного этажа. Но дотянуться до бедолаги у людей не получалось.

Затем мужчина с пятого этажа решился вылезти на карниз. Он пытался схватить кота руками, а соседи продолжали подгонять животное к спасателю лыжными палками.

Животное не пострадало, но получило легкий шок.