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Кота, застрявшего на карнизе пятиэтажки, спасли южносахалинцы
Фото и видео очевидцев

Кота, застрявшего на карнизе пятиэтажки, спасли южносахалинцы

Животное не пострадало

15 июля жители Южно-Сахалинска заметили мужчину, стоявшего на карнизе балкона на высоте пятого этажа. Весь двор по улице Комсомольской, 286 наблюдал, как смельчак пытается спасти кота, который застрял на том же козырьке. 

Очевидцы сообщают в редакцию astv.ru, животное забилось в угол между стеной дома и балконом. Сначала его пытались прогнать швабрами и лыжными палками соседи с четверного этажа. Но дотянуться до бедолаги у людей не получалось.

Затем мужчина с пятого этажа решился вылезти на карниз. Он пытался схватить кота руками, а соседи продолжали подгонять животное к спасателю лыжными палками. 

Животное не пострадало, но получило легкий шок.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 19:11 0
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
фeрм
Написано сегодня, в 19:17
по любому это был депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. зря не разгласили имя его. Страна должна знать своих героев в лицо бгг
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 19:23
фeрм, ...не того бы карниз навряд-ли выдержал!
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0
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 19:43
От страху ролик до конца не досмотрела. Живу на 3 этаже, боюсь окна мыть...
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0
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