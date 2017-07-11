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Грузовики столкнулись на мосту в Ногликском районе
Фото очевидцев

Грузовики столкнулись на мосту в Ногликском районе

У одной из машин пробит топливный бак

Сегодня, 16 июля, в Ногликском районе в ДТП попали два грузовика. Один из них сбил бетонное ограждение, разделяющее полосы на мосту. Кроме того, у него пробит бак, из которого начало вытекать топливо. Водитель подставил по место пробоины две канистры.

Обе машины получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Грузовики столкнулись в Ногликском районе, Фото: 4
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Грузовики столкнулись в Ногликском районе, Фото: 6
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Грузовики столкнулись в Ногликском районе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 19:24 0
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:42
Бааа.... Не повезло...
Хорошо, что нет пострадавших: в рубашках родились...
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+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 19:46
Чего это они?
Ну раз мост, значит у кого-то был приоритет, знак должен стоять.
ПДД надо блюсти...
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