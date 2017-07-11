Грузовики столкнулись на мосту в Ногликском районе

Фото очевидцев

Сегодня, 16 июля, в Ногликском районе в ДТП попали два грузовика. Один из них сбил бетонное ограждение, разделяющее полосы на мосту. Кроме того, у него пробит бак, из которого начало вытекать топливо. Водитель подставил по место пробоины две канистры.

Обе машины получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.