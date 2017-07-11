Сахалинский школьник вошел в ТОП-16 лучших брейк-данс танцоров фестиваля в Ялте

Сахалинская брейк-данс команда Young Bullets Crew отметилась на самом крупном фестивале хип-хоп культуры Yalta Summer Jam, который прошел накануне в Ялте. Масштабный турнир собрал лучших исполнителей поппинга, брейкинга, футворка и других стилей уличных танцев из 20 стран.

По итогам соревнований в ТОП-16 лучших танцоров до 14 лет попал юный житель островного региона. 12-летний Александр Мордясов занимается танцами уже 3 года.

Кроме того, тренер команды Константин Кан выступил на конференции с докладом на тему: «Взаимодействие с органами государственной власти путём благотворительных батлов на Сахалине».

Всего островной регион на фестивале представили пятеро ребят, которые приняли участие в командных балтах и в номинациях break kids, bgirls, «чем богат». Также сахалинцы посетили мастер-классы чемпионов мира из Польшы, Америки, Швеции, России.