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Сахалинский школьник вошел в ТОП-16 лучших брейк-данс танцоров фестиваля в Ялте

Сахалинский школьник вошел в ТОП-16 лучших брейк-данс танцоров фестиваля в Ялте

Островной регион на соревнованиях представила команда Young Bullets Crew

Сахалинская брейк-данс команда Young Bullets Crew отметилась на самом крупном фестивале хип-хоп культуры Yalta Summer Jam, который прошел накануне в Ялте. Масштабный турнир собрал лучших исполнителей поппинга, брейкинга, футворка и других стилей уличных танцев из 20 стран. 

По итогам соревнований в ТОП-16 лучших танцоров до 14 лет попал юный житель островного региона. 12-летний Александр Мордясов занимается танцами уже 3 года.

Кроме того, тренер команды Константин Кан выступил на конференции с докладом на тему: «Взаимодействие с органами государственной власти путём благотворительных батлов на Сахалине».

Всего островной регион на фестивале представили пятеро ребят, которые приняли участие в командных балтах и в номинациях break kids, bgirls, «чем богат». Также сахалинцы посетили мастер-классы чемпионов мира из Польшы, Америки, Швеции, России. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 19:01 0
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