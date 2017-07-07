новости
новости
Регистрация
Циклоны из Хабаровского края и Китая движутся к Сахалину
Фото Фелисити Берклиф

Циклоны из Хабаровского края и Китая движутся к Сахалину

До Курильских островов непогода не дойдет

В субботу над центральной частью Сахалина и Курильских островов ожидаются небольшие и умеренные дожди, днем на юге погода ожидается без осадков. Температура воздуха на севере Сахалинской области ночью 8…13°, днем 14…19°; на юге ночью 14…19°, днем 17…22°, в долинах до 27°, сообщает синоптики. 

В воскресенье на севере острова осадки прекратятся, а на юге 16 июля повсеместно будут отмечаться небольшие, местами умеренные дожди. Температура понизится на 5-7°. Ночью 11…16°, на севере 6…11°, днем воздух прогреется до 15…20°, на северо-востоке Сахалина до 11…16°.

В самом начале рабочей недели осадков не ожидается. Температура в тех же пределах, как 16 июля, лишь на севере Сахалина днем потеплеет на 5-8°. Но это повышение температуры будет связано с приближением циклона с Хабаровского края. Уже днем 18 июля на севере Сахалина начнутся дожди, усилится ветер южного направления. 19 июля дожди дойдут и до юга Сахалина. Температура ночью 10…15°, днем 15…20°.

20 июля прекращение дождя и повышение дневной температуры до 25°.

А днем 21 июля юг области окажется в зоне влияния циклона, несущего дожди с районов Китая.

На островах Курильской гряды почти всю рабочую неделю погода будет преимущественно без осадков. Лишь на юге Курильских островов в начале недели пройдет дождь. Температура ночью 11…16°, днем 16…21°.

В областном центре в субботу ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 17…19°, днем 24…26°. 

В воскресенье временами небольшой дождь, температура ночью 13…15°, днем 17…19°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьСахалинКурилы
Прочее
погодациклондождь
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Hana
Написано сегодня, в 15:35
Ну что тут сказать?! Сволочи!
Ответить
+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:46
Hana,
Путин виноват))))
Ответить
0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:46
Мне посрать,я улетаю
Ответить
0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:14
В годюкино снова дожди
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено
Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено
Трое сахалинских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Трое сахалинских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru