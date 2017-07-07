Циклоны из Хабаровского края и Китая движутся к Сахалину

Фото Фелисити Берклиф

В субботу над центральной частью Сахалина и Курильских островов ожидаются небольшие и умеренные дожди, днем на юге погода ожидается без осадков. Температура воздуха на севере Сахалинской области ночью 8…13°, днем 14…19°; на юге ночью 14…19°, днем 17…22°, в долинах до 27°, сообщает синоптики.

В воскресенье на севере острова осадки прекратятся, а на юге 16 июля повсеместно будут отмечаться небольшие, местами умеренные дожди. Температура понизится на 5-7°. Ночью 11…16°, на севере 6…11°, днем воздух прогреется до 15…20°, на северо-востоке Сахалина до 11…16°.

В самом начале рабочей недели осадков не ожидается. Температура в тех же пределах, как 16 июля, лишь на севере Сахалина днем потеплеет на 5-8°. Но это повышение температуры будет связано с приближением циклона с Хабаровского края. Уже днем 18 июля на севере Сахалина начнутся дожди, усилится ветер южного направления. 19 июля дожди дойдут и до юга Сахалина. Температура ночью 10…15°, днем 15…20°.

20 июля прекращение дождя и повышение дневной температуры до 25°.

А днем 21 июля юг области окажется в зоне влияния циклона, несущего дожди с районов Китая.

На островах Курильской гряды почти всю рабочую неделю погода будет преимущественно без осадков. Лишь на юге Курильских островов в начале недели пройдет дождь. Температура ночью 11…16°, днем 16…21°.

В областном центре в субботу ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 17…19°, днем 24…26°.

В воскресенье временами небольшой дождь, температура ночью 13…15°, днем 17…19°.