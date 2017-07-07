Трое сахалинских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Двое из них из Южно-Сахалинска, один - из Холмска

В министерстве образования Сахалинской области подвели итоги основного этапа ЕГЭ. Всего в нем приняли участие 2735 человек. Трое из них сдали государственный экзамен на 100 баллов.

В островном регионе итоговая аттестация проводилась по 12 учебным предметам. В этом году на первом месте по количеству сдающих ЕГЭ по выбору расположилось обществознание (его сдавали 1390 чел.), далее — биология (551 чел.), на третьем месте — физика (540 чел.), следом идёт история (455 чел.), а замыкает пятёрку лидеров иностранный язык (294 чел.).

В основной период проведения ЕГЭ в регионе работали 33 пункта проведения экзамена. В 14 ППЭ были применены новые технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ и по завершении экзамена - сканирование экзаменационных работ для отправки в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи. В остальные пункты материалы доставлялись со склада Управления спецсвязи в день экзамена членами государственной экзаменационной комиссии.

Для проведения экзаменов было задействовано 308 аудиторий. Во всех были установлены системы видеонаблюдения. В режиме онлайн наблюдение велось в 286 (92,6%) аудиториях. В 22 аудиториях (ППЭ Курильских островов) производилась запись экзаменов.

К проведению экзаменов было привлечено более 1360 педагогов. Для обеспечения открытости проведения государственной итоговой аттестации выпускников министерством образования Сахалинской области было аккредитовано более 300 общественных наблюдателей.

Первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Васильева отметила, что в 2017 году в островном регионе улучшились результаты по обязательным предметам - математике и русскому языку.

«Более 90 баллов набрали 133 выпускника по русскому языку. Предварительные результаты экзамена по базовой математике свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше: пятерки по базовой математике из 2310 участников ЕГЭ получили более 46%. По математике профильного уровня выше 90 баллов набрали 11 ребят из полутора тысяч сдававших. Также по региону стали выше баллы, по английскому языку, информатике и химии. Уменьшилось количество участников, не сдавших экзамен по предметам: русский язык (0,38%), базовая математика (4,3%), физика (6,5%), литература (4,3%). Хочу отметить, что количество ребят, не преодолевших порог по основным предметам, а также по предметам по выбору, сокращается. Увеличивается число выпускников, которые набирают высокие баллы от 80 и выше», - рассказала первый замминистра.

По предварительным результатам экзаменационной кампании ЕГЭ-2017, наивысший результат продемонстрировали трое выпускников: Анатолий Чумаков, лицей № 1 г. Южно-Сахалинска (100 баллов по физике), Лилия Кошева, СОШ № 9 г. Холмска (100 баллов по литературе) и Анастасия Шляхова, гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска (100 баллов по английскому языку). Всего в основной этап сдачи ЕГЭ свыше 90 баллов набрали более 160 сахалинских выпускников.

В конфликтную комиссию поступило 210 апелляций о несогласии с выставленными баллами. После рассмотрения комиссией 186 апелляций - отклонено, 24 – удовлетворено. Наибольшее количество апелляций было подано по математике профильного уровня (76), обществознанию (64) и русскому языку (26).

«Несмотря на неоднократное разъяснение порядка проведения государственной итоговой аттестации за нарушение правил (наличие шпаргалок) с экзаменов было удалено 2 выпускника. В целом, экзаменационный период в регионе прошел в штатном режиме, без технологических сбоев», - резюмировала Светлана Васильева.