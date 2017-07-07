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Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено

Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено

Оно было нарушено с 6 июля

Ограждение вокруг школы №16 сахалинской столицы вновь обрело законченный вид. Сегодня закончился ремонт участка забора учебного заведения, поврежденного автомобилем под управлением пьяного водителя 6 июля. Металлическое ограждение не подлежало восстановлению.

Откликнувшись на просьбу администрации школы, на текущей неделе пострадавший участок посетил депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. При поддержке сахалинского предпринимательского сообщества он организовал оперативный ремонт пострадавших конструкций. Демонтированные секции ограждения после ремонта вернули на прежнее место.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 16:05 0
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Место
школа №16
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Комментарии
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:12
Теперь на этом месте надо поставить памятник... Александру Шарифулину.
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:25
(князь) Вельзевул, или пришпандорить золоченую табличку с именем Александра Шарифулина
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:32
Василиса_Я ^.^, деревянную!___________)))))))))))))
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