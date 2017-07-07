Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено

Оно было нарушено с 6 июля

Ограждение вокруг школы №16 сахалинской столицы вновь обрело законченный вид. Сегодня закончился ремонт участка забора учебного заведения, поврежденного автомобилем под управлением пьяного водителя 6 июля. Металлическое ограждение не подлежало восстановлению.

Откликнувшись на просьбу администрации школы, на текущей неделе пострадавший участок посетил депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. При поддержке сахалинского предпринимательского сообщества он организовал оперативный ремонт пострадавших конструкций. Демонтированные секции ограждения после ремонта вернули на прежнее место.