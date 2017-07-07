Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено
Оно было нарушено с 6 июля
Ограждение вокруг школы №16 сахалинской столицы вновь обрело законченный вид. Сегодня закончился ремонт участка забора учебного заведения, поврежденного автомобилем под управлением пьяного водителя 6 июля. Металлическое ограждение не подлежало восстановлению.
Откликнувшись на просьбу администрации школы, на текущей неделе пострадавший участок посетил депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. При поддержке сахалинского предпринимательского сообщества он организовал оперативный ремонт пострадавших конструкций. Демонтированные секции ограждения после ремонта вернули на прежнее место.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:12
Теперь на этом месте надо поставить памятник... Александру Шарифулину.
Ответить
0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:25
(князь) Вельзевул, или пришпандорить золоченую табличку с именем Александра Шарифулина
Ответить
0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:32
Василиса_Я ^.^, деревянную!___________)))))))))))))
Ответить
0