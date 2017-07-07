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Завтра в Томари откроется первый 3D-кинотеатр

Завтра в Томари откроется первый 3D-кинотеатр

Показы начнут с «Трансформеров»

В пятницу, 14 июля, в Томари начнет работу кинотеатр с трехмерным изображением. Он начнет работу в большом зале районного дома культуры. Первым объемным фильмом, который покажут томаринцам, станут «Трансформеры». 

Население Томари составляет около 3900 человек, всего района – 8200 человек. Новый кинозал обошелся муниципальному бюджету в 5 миллионов рублей – аукцион на поставку оборудования состоялся в конце 2016 года. Начиная с субботы, жители и гости Томари смогут посмотреть фильмы «Мумия» и «Черная вода», а также третью часть мультфильма «Гадкий Я».

– До сегодняшнего дня многие жители района, которые любят кино и предпочитают смотреть его в кинотеатрах, были вынуждены ездить в Южно-Сахалинск, чтобы посмотреть киноновинки в зале с хорошим, качественным звуком и изображением. Сейчас у них будет возможность смотреть новые фильмы в своём родном городе, – приводит слова главы администрации Томаринского городского округа Александра Кобелева его пресс-служба. – Когда специалисты настраивали оборудование, они продемонстрировали нам его возможности как в 2D-, так и в 3D-режиме. И можно с полной уверенностью сказать, что Томаринский кинотеатр по качеству звука и изображения отвечает всем современным требованиям.

Ведущий специалист отдела кинопроката Сахалинского кинодосугового объединения Виталий Гринь рассказал, что томаринский кинотеатр сможет показывать фильмы в день их премьерного показа: «Мы сформировали к открытию кинозала репертуар из новых фильмов, один из которых, "Черная вода", будет показан в Томари практически в день его премьеры», – добавил он.

Для зала закуплены несколько сотен трехмерных очков, комплекс с возможностью автоматического переключения из 2D и 3D и обратно, усилители и система продажи билетов.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:26 0
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Комментарии
Online
DartVictor Online
Написано вчера, в 18:59
"чёрная вода",прямо,для жителей Томари.Мол,посмотрите,и у других бывает проблемы с водоснабжением.
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babaj Online
Написано вчера, в 22:02
в 77-м году в Москве ходил на сеансы стереокино на ВДНХ. Эффект был потрясающий. Наконец-то и до Томарей добрался стереосинематограф.)))
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