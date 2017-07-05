Завтра, 12 июля, в Холмск на встречу с жителями приедет губернатор

Фото: архив пресс-службы правительства Сахалинской области

В среду, 12 июля, в Холмске будет работать губернатор Сахалинской области. Вечером Олег Кожемяко встретится с жителями городского округа в центральном доме культуры.

На встречу приглашены все желающие, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ее начало назначено на 18:00. Дом культуры расположен на улице Морской, 14.

Неделей ранее такую же встречу Олег Кожемяко провел в Долинске. Среди основных тем обращений, которые адресовали главе области жители, были высокие расходы коммунальные услуги по так называемому ОДН (общедомовые нужды), а также нехватка врачей и другого медицинского персонала в учреждениях здравоохранения.