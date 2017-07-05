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Завтра, 12 июля, в Холмск на встречу с жителями приедет губернатор
Фото: архив пресс-службы правительства Сахалинской области

Завтра, 12 июля, в Холмск на встречу с жителями приедет губернатор

Встреча пройдет в местном доме культуры

В среду, 12 июля, в Холмске будет работать губернатор Сахалинской области. Вечером Олег Кожемяко встретится с жителями городского округа в центральном доме культуры.

На встречу приглашены все желающие, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ее начало назначено на 18:00. Дом культуры расположен на улице Морской, 14.

Неделей ранее такую же встречу Олег Кожемяко провел в Долинске. Среди основных тем обращений, которые адресовали главе области жители, были высокие расходы коммунальные услуги по так называемому ОДН (общедомовые нужды), а также нехватка врачей и другого медицинского персонала в учреждениях здравоохранения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:48 +3
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Событие
встреча с жителями
Люди
Олег Кожемяко
Место
Холмск
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Комментарии
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 18:41
Прям таки с жителями... Как всегда бюджетников нагонят в зал, а других и не пустят.
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:50
news777, Узнала об этом только из новости....
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+2
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 19:39
VULKAN, Что и подтверждает, что не для жителей
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 19:22
Мэр получит звездюлей
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+2
Натали70
Написано сегодня, в 19:28
Товарищ Сергей, Уверены?
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+2
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 19:40
Натали70, Это он наверное шутит
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 20:07
Натали70,
Предполагаю.
А что?)))
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+2
Еще 2 комментария
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:39
Опять чё-нибудь о перспективах развития, улучшении уровня
жизни, и обещания, ОБЕЩАНИЯ...
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+1
Сахалинка
Написано сегодня, в 20:01
Да смысл бензин казенный жечь? В каждом городе нашего острова одни и те же проблемы, их решать нужно, а не обсуждать из года в год.
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+2
atm
Написано сегодня, в 20:05
Провезите его по Железнодорожной, Советской, по об'ездной не надо, там еще пока хорошая дорога
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+3
YuliyaK
Написано сегодня, в 22:20
atm, на газели желательно. А не на лэнде
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+1
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 21:54
Выборы грядут, приходится Кожемяке своим фейсом едросню рекламировать.
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+3
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 22:14 Отредактированно сегодня, в 22:14
Вы это... правильно писать - Дом культуры ("Дом" с большой буквы)...
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:16
НКолчина, в Холмске с маленькой буквы, потому что домик маленький)
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:21
Евген и то грамотнее пишет)))))
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