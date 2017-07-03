Нехватку врачей в Долинске проверят по распоряжению губернатора

Учреждения здравоохранения Долинского района проверит областная комиссия. Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко, отвечая на жалобы и обращения, прозвучавшие в ходе встречи с жителями муниципального образования. Состоялась она в Долинске, в просторном зрительном зале недавно введенной в эксплуатацию детской школы искусств.

Олег Кожемяко рассказал о мерах, которые областные власти принимают для развития Долинского района. В муниципальном образовании возводятся спортивные площадки, активно ведется благоустройство, ремонт дорог, закупается оборудование для учреждений здравоохранения, в том числе современный компьютерный томограф. Продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, строительство арендных домов для работников бюджетной сферы. Буквально на днях в Долинске ключи от новых квартир получили будущие жильцы одного из таких зданий. Людей, длительное время снимавших жилье, ждала еще одна приятная новость: спустя полгода они смогут оформить льготные ипотечные кредиты и со временем стать полноправными хозяевами квартир в этом новом доме.

Затронув темы работы управляющих компаний и благоустройства, губернатор напомнил собравшимся, что они могут самостоятельно решить многие важные вопросы местного значения. Ключевой инструмент – территории общественного самоуправления, создаваемые на уровне подъезда, дома, квартала. Собрав сравнительно небольшие деньги, например, на строительство детской игровой площадки, граждане могут получить от властей недостающую сумму и придать новый облик своему двору.

В свою очередь долинцы обозначили проблему, которая их очень волнует. По их мнению, плата за общедомовые расходы, которую взимают управляющие компании, непомерно велика. Выслушав граждан, губернатор поручил сотрудникам профильных органов разобраться в ситуации, проверить правильность расчетов.

Еще одна болезненная проблема связана с работой учреждений здравоохранения. Ощущается серьезная нехватка специалистов. По словам долинцев, непросто попасть на прием к отоларингологу. Запись к стоматологу сегодня ведется на октябрь. Нет своего онколога, кардиолога. После того как ушел в отпуск единственный офтальмолог, оказалась, что глазными болезнями некому заниматься. Сложно пройти ультразвуковое обследование.

- Направьте сюда комиссию, - поручил губернатор руководству областного министерства здравоохранения. – Пусть ваши сотрудники разберутся, почему в городе, который находится близко к областному центру, такая проблема со специалистами. Проанализируют, насколько активно местные медицинские руководители занимаются решением кадровой проблемы, какие требуются организационные меры для наведения порядка.

Еще один вопрос касался детского сада в селе Сокол. По мнению местных жителей, необходимо отремонтировать фасад здания, обновить на его территории игровую площадку. Глава муниципального образования Александр Тугарев получил от губернатора задание – заняться оборудованием территории детсада, а также подготовить проектную документацию для ремонта фасада.

Поступило от одной из жительниц города предложение – возвести в городе спортивный комплекс, пропускная способность которого была бы не менее 500 человек в сутки. В таком случае возможность приобщиться к физкультуре и здоровому образу жизни получили бы все желающие. Олег Кожемяко инициативу поддержал. При этом он предложил местным властям провести с общественностью работу, чтобы определиться, какой комплекс необходим и где его надо разместить, какому виду спорта следует отдать приоритет.