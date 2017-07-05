Сахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» приглашает сахалинцев и гостей города принять участие в фотоконкурсе «Взгляд через объектив». Фотографии могут быть как профессиональными, так и любительскими, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Предлагаются следующие номинации: «Завораживающий закат», «Люди Горного воздуха», «Чарующая природа».

Заявки участников и конкурсные материалы принимаются до 31 августа включительно. Необходимо прислать заявку на электронную почту event.ski.gv@gmail.com с указанием в теме письма: «Заявка на участие в фотоконкурсе «Взгляд через объектив. Летний Горный воздух». Также нужно написать: ФИО автора, контактный телефон, e-mail. К письму приложить файл конкурсной фотографии (либо нескольких), каждый файл должен иметь название, сведения об авторе, название номинации.