На Сахалине руководитель местной «Справедливой России» ушел в КПСС

Фото: Сахалинская областная Дума

В Сахалинской области развернулся конфликт, участниками которого стали «Справедливая Россия» и КПСС. Лидер регионального отделения справедливороссов выдвинулся кандидатом областную думу не от своей партии, а от политических оппонентов. Теперь обе стороны обвиняют друг друга в предательстве.

Эдуард Таран возглавил отделение партии в октябре 2010 года. В 2009 году он избирался депутатом городского собрания Южно-Сахалинска, а в 2012-м – депутатом Сахалинской областной Думы. До последнего времени предполагалось, что он пойдет от партии и на выборы 2017 года. Однако на днях представители федерального руководства «Справедливой России», по их заявлениям, обнаружили: он был выдвинут кандидатом партии с названием КПСС.

«Этому выдвижению предшествовали переговоры, которые Таран провел скрытно, тайком. Считаю поступок Тарана предательством, а для меня такое клеймо – это навсегда, – заявил лидер партии Сергей Миронов. – Человек, который предпочел личную выгоду, предал партию и своих товарищей, сделал свой выбор. Наш выбор – другой».

Миронов также сообщил, что в ближайшее время будут пересмотрены результаты деятельности регионального отделения и даны оценки действиям бывших представителей партийного актива в этой ситуации.

Сам Эдуард Таран считает, что его предала бывшая партия. По словам Тарана, до последнего времени его никто не извещал о продлении полномочий в региональном отделении. В ситуации неопределенности он и принял решение уйти: «То, что заявляет Москва – это они себя прикрывают. Когда и как продлены мои полномочия? Я не знаю. Не было никаких соответствующих процедур, мне ничего не сообщали. В день выборов, что ли, я должен был об этом узнать? Партия фактически брошена. Почему убрали регионального руководителя еще в марте месяце?»

Сейчас отделение «Справедливой России» в Сахалинской области возглавил Александр Анистратов.