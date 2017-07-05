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На Сахалине руководитель местной «Справедливой России» ушел в КПСС
Фото: Сахалинская областная Дума

На Сахалине руководитель местной «Справедливой России» ушел в КПСС

Сергей Миронов: «Считаю поступок предательством»

В Сахалинской области развернулся конфликт, участниками которого стали «Справедливая Россия» и КПСС. Лидер регионального отделения справедливороссов выдвинулся кандидатом  областную думу не от своей партии, а от политических оппонентов. Теперь обе стороны обвиняют друг друга в предательстве.

Эдуард Таран возглавил отделение партии в октябре 2010 года. В 2009 году он избирался депутатом городского собрания Южно-Сахалинска, а в 2012-м – депутатом Сахалинской областной Думы. До последнего времени предполагалось, что он пойдет от партии и на выборы 2017 года. Однако на днях представители федерального руководства «Справедливой России», по их заявлениям, обнаружили: он был выдвинут кандидатом партии с названием КПСС.

«Этому выдвижению предшествовали переговоры, которые Таран провел скрытно, тайком. Считаю поступок Тарана предательством, а для меня такое клеймо – это навсегда, – заявил лидер партии Сергей Миронов. – Человек, который предпочел личную выгоду, предал партию и своих товарищей, сделал свой выбор. Наш выбор – другой».

 Миронов также сообщил, что в ближайшее время будут пересмотрены результаты деятельности регионального отделения и даны оценки действиям бывших представителей партийного актива в этой ситуации.

Сам Эдуард Таран считает, что его предала бывшая партия. По словам Тарана, до последнего времени его никто не извещал о продлении полномочий в региональном отделении. В ситуации неопределенности он и принял решение уйти: «То, что заявляет Москва – это они себя прикрывают. Когда и как продлены мои полномочия? Я не знаю. Не было никаких соответствующих процедур, мне ничего не сообщали. В день выборов, что ли, я должен был об этом узнать? Партия фактически брошена. Почему убрали регионального руководителя еще в марте месяце?»

Сейчас отделение «Справедливой России» в Сахалинской области возглавил Александр Анистратов.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 19:15 +2
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 19:20
Как там про таких дедушка Ленин говорил?
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+1
AndrewYa
Написано сегодня, в 19:25
AX9566, политические проститутки
, и там большенство таких сменится партия власти и у этих взоры меняются и политические убеждения.
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 19:24
Да там половина политические проститутки,ради выгоды живут.
Расстрэлять всех к чертовой матери.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:30
А каковы нынче членские взносы в КПСС? Я очень хочу быть членом партии. Верю в коммунизЬм.
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+3
AX9566
Написано сегодня, в 19:36
Балтийская Килька, поднимал я вопрос взносов членов ЕР на соседнем форуме года три назад, ни один паразит не ответил
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:39
AX9566, теперь понятно, где собака порыласЯ)
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:55
AX9566, Потому что всё, что не делается в области (ремонт дворов, дорог, фасадов и крыш зданий и так далее, а также зарплата "членов ЕР"), это деньги из народного бюджета......
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0
Hana
Написано сегодня, в 20:13
Пошел на Таран,предавший однажды-предаст не единожды
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+2
Online
Андрей Кузьмин Online
Написано сегодня, в 21:10
Ну-ну, а электорат СР куда двинет?
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0
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