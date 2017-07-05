Депутат южно-сахалинской думы помог школе с оградой

Школа № 16 областного центра в результате ДТП лишилась части ограды. Это произошло вечером 6 июля. На большой скорости автомобиль, управляемый пьяным водителем, выехал с проезжей части и протаранил ограждение школы. Ущерб серьезный: три секции капитального металлического ограждения оказались покореженными и поваленными. Но на помощь пришел депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Ограждение, в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к образовательным учреждениям, поставлено только в 2013 году, и ожидалось, что послужит долго. Так что расходы на восстановление ограждения непредвиденные. По идее их должен понести виновник ДТП, который сейчас находится на лечении, и понятно, что вопрос компенсации ущерба – дело небыстрое. Между тем школа находится на перекрестке с оживленным движением, и только по счастливой случайности, несмотря на будни, обошлось без жертв. Через месяц для 700 школьников наступит новый учебный год, а летом на территории школы был открыт пришкольный лагерь, сейчас работает трудовая бригада.

- Школа должна быть иметь постоянное, полноценное ограждение в любое время года. Для нас это вопрос безопасности детей. Мы признательны Александру Андреевичу, который быстро отреагировал на нашу проблему, - подчеркнула директор школы Елена Потапова. – Это очень неравнодушный человек, особенно к жизни школ и детских садов. Например, в прошлом году он сам предложил нам помощь с уборкой деревьев со школьной территории в ходе ликвидации последствий стихии.

Сахалинские предприниматели откликнулись на предложение Александра Шарифулина помочь школе, которая является предметом его особого внимания. Как он отметил, вопросы обеспечения комфорта проживания горожан - из разряда вечных и самых острых. В практике работы депутата - постоянные встречи с жителями, руководителями учреждений образования, на которых озвучиваются проблемные вопросы для их последующего решения. Вместе с активистами «Молодой гвардии» регулярно проводятся акции по благоустройству дворовых территорий, высадке деревьев, субботники в местах отдыха сахалинцев и т.д.

Поначалу планировалось провести ремонт на месте, но оказалось, что «масштаб бедствия» больше, рассказал слесарь-монтажник Юрий Цыганков. Поэтому было принято решение демонтировать пострадавшие секции, перевезти на базу и восстановить в первозданном виде. Как планируется, ремонтные работы (выпрямление, сварка, покраска) будут завершены в течение двух-трех дней. Со своей стороны, администрация школы очень надеется, что такие опасные для жизни людей прецеденты с сахалинскими «шумахерами» больше не повторятся.