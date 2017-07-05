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Депутат южно-сахалинской думы помог школе с оградой

Депутат южно-сахалинской думы помог школе с оградой

Ее снес пьяный водитель

Школа № 16 областного центра в результате ДТП лишилась части ограды. Это произошло вечером 6 июля. На большой скорости автомобиль, управляемый пьяным водителем, выехал с проезжей части и протаранил ограждение школы. Ущерб серьезный: три секции капитального металлического  ограждения оказались покореженными и поваленными. Но на помощь пришел депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Ограждение, в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к образовательным учреждениям, поставлено  только в 2013 году,  и ожидалось, что послужит долго. Так что расходы на восстановление ограждения   непредвиденные. По идее их должен понести виновник ДТП, который сейчас находится на лечении, и понятно, что вопрос компенсации ущерба – дело небыстрое. Между тем школа находится на перекрестке с оживленным движением, и только по счастливой случайности, несмотря на будни, обошлось без жертв. Через месяц  для 700 школьников наступит новый  учебный год, а летом  на территории школы был открыт пришкольный лагерь, сейчас работает трудовая бригада. 

-  Школа должна быть иметь постоянное, полноценное ограждение в любое время года. Для нас это вопрос безопасности детей. Мы признательны Александру Андреевичу, который быстро отреагировал на нашу проблему,  - подчеркнула директор школы Елена  Потапова. –  Это очень неравнодушный человек, особенно к жизни школ и детских садов. Например, в прошлом году он сам предложил нам помощь с уборкой деревьев со школьной территории в ходе ликвидации последствий стихии.

Сахалинские предприниматели откликнулись на предложение Александра Шарифулина помочь школе, которая является предметом его особого внимания. Как он отметил,  вопросы обеспечения комфорта проживания горожан - из разряда вечных и самых острых. В практике работы депутата  - постоянные встречи с жителями, руководителями  учреждений образования, на которых озвучиваются проблемные вопросы для их последующего решения. Вместе с активистами «Молодой гвардии» регулярно проводятся акции по благоустройству дворовых территорий, высадке деревьев, субботники в местах отдыха сахалинцев и т.д.

Поначалу планировалось провести ремонт на месте, но оказалось, что «масштаб бедствия» больше, рассказал слесарь-монтажник Юрий Цыганков. Поэтому было принято решение демонтировать  пострадавшие секции, перевезти на базу и восстановить в первозданном виде.  Как планируется, ремонтные работы (выпрямление, сварка, покраска) будут завершены в течение двух-трех дней. Со своей стороны, администрация школы очень надеется, что такие опасные для жизни людей прецеденты с сахалинскими «шумахерами» больше не повторятся.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 17:10 0
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Люди
Александр Шарифулин
Место
школа №16
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:17
Ох уж эти выборы
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+5
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:25
ну и что? об этом надо пиарить себя в СМИ, тихо молчал сделал за спасибо, и все
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 17:38 Отредактированно сегодня, в 17:39
Netu_nika, Вы, правы!
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:45
Чип и Дэйл спешат на помощь
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0
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