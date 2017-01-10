новости
новости
Регистрация
За жестокое убийство жители Невельска могут провести остаток жизни в тюрьме
novostivl.ru

За жестокое убийство жители Невельска могут провести остаток жизни в тюрьме

Преступление произошло ночью 5 января

10 июля 2017 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего и 40-летнего жителей Невельска, обвиняемых в особо жестоком убийстве.

Установлено, что ночью 5 января мужчины совместно с погибшим выехали за пределы портового города, чтобы обсудить пропажу кольца. Из-за возникшего конфликта злоумышленники несколько часов избивали потерпевшего металлическим ломом и лопатой. От полученных 94 ударов мужчина скончался. 

Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд. Санкция ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:23 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьНевельск
Прочее
убийствотюрьмасуд
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах
Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах
Пожилой водитель отечественного внедорожника погиб в Корсаковском районе
Пожилой водитель отечественного внедорожника погиб в Корсаковском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Умер актер и журналист Евгений Бельжицкий
Умер актер и журналист Евгений Бельжицкий
Депутат южно-сахалинской думы помог школе с оградой
Депутат южно-сахалинской думы помог школе с оградой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru