За жестокое убийство жители Невельска могут провести остаток жизни в тюрьме

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10 июля 2017 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего и 40-летнего жителей Невельска, обвиняемых в особо жестоком убийстве.

Установлено, что ночью 5 января мужчины совместно с погибшим выехали за пределы портового города, чтобы обсудить пропажу кольца. Из-за возникшего конфликта злоумышленники несколько часов избивали потерпевшего металлическим ломом и лопатой. От полученных 94 ударов мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд. Санкция ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.