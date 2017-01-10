novostivl.ru
За жестокое убийство жители Невельска могут провести остаток жизни в тюрьме
Преступление произошло ночью 5 января
10 июля 2017 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего и 40-летнего жителей Невельска, обвиняемых в особо жестоком убийстве.
Установлено, что ночью 5 января мужчины совместно с погибшим выехали за пределы портового города, чтобы обсудить пропажу кольца. Из-за возникшего конфликта злоумышленники несколько часов избивали потерпевшего металлическим ломом и лопатой. От полученных 94 ударов мужчина скончался.
Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд. Санкция ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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