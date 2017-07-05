Вулкан Тятя появился на логотипе ПСК "Сахалин"

Профессиональный спортивный клуб "Сахалин" вступит в новый сезон с обновленным логотипом. На новом гербе команды появилось изображение крупнейшего действующего вулкана Сахалинской области.

"Вулкан Тятя - один из самых узнаваемых памятников природы Сахалинской области. Его знают все жители островного региона. Но, мы хотим, чтобы интерес к этому природному объекту и другим живописным местам на территории нашего региона, которые можно без преувеличения назвать чудесами света, только возрастал. Вулкан - это отличный символ фундаментальности, непокорности, сдержанности, но в то же время силы и мощи, того , что характеризует команду победителей", - объяснил нововведение директор ПСК "Сахалин" Алексей Ан.



Напомним, вулкан Тятя в 2013 году в ходе проекта "России 10", организованном "Русским географическим обществом" совместно с рядом телерадиокомпаний и печатных изданий, попал в пятерку символов России, набравших наибольшее количество голосов.



Изменилась и цветовая гамма логотипа ПСК "Сахалин". На щите помимо небесно-голубого цвета, привычного для сахалинского болельщика, появились элементы с насыщенным темно-синим тоном, символизирующим воды Тихого океана, омывающего единственный островной регион России. Кроме того, был сделан вариант в стальном цвете, олицетворяющий закаленный, как металл, характер островных жителей.





На логотипе ПСК "Сахалин" отражено знакомое сочетание букв "СХН", сокращение от полного название клуба и год его основания - 2012. Именно в этом году появилась волейбольная команда, к которой позже присоединились и другие профессиональные коллективы области, образовав тем самым единую структуру, известную сегодня как ПСК "Сахалин", сообщает пресс-служба клуба.