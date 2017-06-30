Воспитатель холмского детсада, «оттрепавшая» ребенка, уволена

Воспитатель детского сада «Золушка» в Холмске, накануне попавшая в центр скандала, с 6 июля уволена на основании заявления по собственному желанию. Об этом astv.ru сообщила начальник управления образования администрации Холмского района Татьяна Карнаух.

«Сразу после того, как нам стало известно об инциденте, специалисты управления выехали в детский сад для проведения служебного расследования совместно с представителями следственного отдела. Мы взяли объяснительные у заведующей детским садом, провели беседу с мамой ребенка. Воспитатель с 6 числа уволена. В группе детей, в которой произошел этот случай, сейчас работает другой воспитатель», – отметила Татьяна Карнаух.

Вместе с тем заведующая учреждением Светлана Абрамова сегодня сообщила astv.ru, что проверка еще не окончена и никаких кадровых решений в отношении воспитателя, уличенного в неправомочном обращении с детьми, еще не принято.

В четверг, 6 июля, мессенджеры и социальные сети облетел короткий видеоролик, на котором воспитательница холмского детского сада ругает, трясет и шлепает маленькую девочку. Мама девочки, которой досталось от неадекватного педагога, также узнала о случившемся из интернета. Видеоролик со словами «смотри, это твоя дочь» прислали знакомые.