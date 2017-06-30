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Воспитатель холмского детсада, «оттрепавшая» ребенка, уволена

Воспитатель холмского детсада, «оттрепавшая» ребенка, уволена

Формулировка - "по собственному желанию"

Воспитатель детского сада «Золушка» в Холмске, накануне попавшая в центр скандала, с 6 июля уволена на основании заявления по собственному желанию. Об этом astv.ru сообщила начальник управления образования администрации Холмского района Татьяна Карнаух.

«Сразу после того, как нам стало известно об инциденте, специалисты управления выехали в детский сад для проведения служебного расследования совместно с представителями следственного отдела. Мы взяли объяснительные у заведующей детским садом, провели беседу с мамой ребенка. Воспитатель с 6 числа уволена. В группе детей, в которой произошел этот случай, сейчас работает другой воспитатель», – отметила Татьяна Карнаух.

Вместе с тем заведующая учреждением Светлана Абрамова сегодня сообщила astv.ru, что проверка еще не окончена и никаких кадровых решений в отношении воспитателя, уличенного в неправомочном обращении с детьми, еще не принято.

В четверг, 6 июля, мессенджеры и социальные сети облетел короткий видеоролик, на котором воспитательница холмского детского сада ругает, трясет и шлепает маленькую девочку. Мама девочки, которой досталось от неадекватного педагога, также узнала о случившемся из интернета. Видеоролик со словами «смотри, это твоя дочь» прислали знакомые.

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 17:08 0
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:24
Опять " по собственному желанию"?
Да ладно!
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 17:26
Какое по собственному желанию? Что за бред? По статье и что бы близко к детям не подпускать. Не моего она ребёнка потрепала.
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+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:27
VLадимир, вот и я о том же.
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 17:35
Опять все на тормозах спустили
! А потом еще удивляются неадекватным педагогам! Своего значит нельзя бить,сразу судить будут,а чужого отрепал и в другой садик работать ушел!
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 18:00
Вот и посмотрели какое она понесла наказание. Отлично
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 18:21
Быстренько сбежала....
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+1
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 19:05
Интересно получается! Заявление по собственному задним числом чтоли написала, она же должна отработать как минимум 3 дня (если на испытательном сроке или если есть ребёнок), в остальных случаях 14 дней, после подачи заявления на увольнение. Это тоже преступление - подписывать заявление по собственному и увольнять, зная о произошедшем! Что за негласное потворство... Бардак какой-то.
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0
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