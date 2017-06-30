Южносахалинцев приглашают провести праздничные выходные в городском парке

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В эти выходные, 8 и 9 июля, южносахалинцев приглашают в городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина весело и с пользой отметить праздники.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в парке пройдет семейный фестиваль. В 11.00 на территории детского городка стартует творческий конкурс «Нарисуем дружно сказку». Детям и их родителям предложат раскрасить уличные скульптуры, предоставленные группой компаний «РОССТРОЙ-БЕТОН» на безвозмездной основе. Командам выдадут весь необходимый инвентарь, а победителей наградят подарками от спонсоров.

Праздник продолжится на поляне за теннисными кортами. Как рассказали организаторы мероприятия - центр молодежных инициатив, - здесь с 13.00 будут работать творческие мастерские, фримаркет книг и детских игрушек, твистинг, аквагрим, мехенди, мастер-классы по изготовлению украшений, рисованию, пластилинографии, оригами, плетению кос. Специалисты клуба «Психология третьего тысячелетия» проведут урок по нейрографическому рисованию.

Волонтеры проекта «Доктор Клоун» клуба «Альтаир» предложат южносахалинцам поучаствовать в игровой программе «Вместе веселее», сыграть в настольные игры «Играграды», проверить свою силу и ловкость на площадке коренных малочисленных народов Севера.

Для малышей организуют специальную зону с игрушками от магазина «ЗОККИ». Настоящим сюрпризом для юных жителей города станет научное шоу от профессора Открывашкина.

В рамках семейного фестиваля пройдет традиционная акция добра и милосердия «Белый цветок», организованная ЦМИ, объединением молодых учителей и фондом социальной поддержки населения и развития города Южно-Сахалинска «Наш город». С 12.00 до 15.00 будет работать благотворительная ярмарка, где все неравнодушные горожане смогут приобрести символическую поделку в виде белого цветка за добровольное пожертвование. Собранные деньги пойдут на лечение трехлетнего Виталия Кима и четырехлетнего Антона Аршанова, страдающих тяжелыми формами ДЦП. Сбор средств дляВиталия Кима и Антона Аршанова продолжится и на следующий день.

9 июля южносахалинцев приглашают присоединиться к социальной акции «Спорт спасет жизнь». Ее участникам предстоит пробежать 3 километра по лыжероллерной трассе.

Регистрация бегунов начнется в 10.00 у здания СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, 5). После показательных выступлений спортивных федераций города, молодежного движения «Сахалинский воркаут», спортивного клуба Samura, а также разминки от тренеров проекта «Социальный фитнес» участникам забега будет дан старт в 11.30. Спортсменов, показавших лучшие результаты на финише, наградят призами от ЦМИ и совхоза «Южно-Сахалинский».

Как рассказали организаторы акции - МБУ «Центр молодежных инициатив» Южно-Сахалинска, управление по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска, МБУ «Спортивный город» и фонд социальной поддержки населения и развития города Южно-Сахалинска «Наш город», - в этот день все желающие смогут пройти обследование организма у специалистов областного центра медицинской профилактики, областного врачебно-физкультурного диспансера и проверить свои возможности в сдаче норм ГТО. А также здесь будет организован благотворительный аукцион спортивных товаров от магазина «Любимый». Собранные средства пойдут на лечение Виталия Кима и Антона Аршанова.

Напомним, 9 июля, в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдет обширная развлекательная программа с конкурсами и играми, посвященная Дню рыбака. Кульминацией праздника станет бесплатное угощение: все желающие смогут попробовать наваристую уху, а также суп из трех видов рыбы и моллюска от кафе «Подкова». Кроме этого на территории парка обустроят фуд-корт, где можно будет приобрести блюда, представленные городскими кафе и ресторанами. В ассортименте запланированы рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня и многое другое.