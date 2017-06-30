Из Красногорского детского дома сбежали трое подростков

Полиция просит помощи в их поисках

Томаринская полиция разыскивает трех воспитанников Красногорского детского дома, сообщает пресс-служба УМВД Сахалинской области. Подростки самовольно ушли и их местонахождение неизвестно.

- Егоров Анатолий Александрович 09.12.2000 года. Был одет: куртка с капюшоном серого цвета, джинсы синего цвета «потертые», кроссовки черного цвета с белой подошвой и двумя белыми полосами, при себе имел рюкзак черного цвета со сменным бельем.

Предположительно может находиться в г. Корсакове у своего двоюродного брата, данные и адрес не установлены.

Кравченко Дарья Руслановна, 23.11.2001 г. р. Была одета: кофта белого цвета, брюки черного цвета, спортивные тапочки серого цвета.

В случае установления местонахождения несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону 780-785.

Самойлович Галина Борисовна, 01.07.2000 г. р. Была одета: спортивная синяя кофта с капюшоном на замке, серая футболка, цветные джинсы, кроссовки темного цвета.

В случае установления местонахождения несовершеннолетних просьба сообщать по телефонам: 780-785; 780-786; 789-406.