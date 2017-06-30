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Из Красногорского детского дома сбежали трое подростков

Из Красногорского детского дома сбежали трое подростков

Полиция просит помощи в их поисках

Томаринская полиция разыскивает трех воспитанников Красногорского детского дома, сообщает пресс-служба УМВД Сахалинской области. Подростки самовольно ушли и их местонахождение неизвестно. 

- Егоров Анатолий Александрович 09.12.2000 года. Был одет: куртка с капюшоном серого цвета, джинсы синего цвета «потертые», кроссовки черного цвета с белой подошвой и двумя белыми полосами, при себе имел рюкзак черного цвета со сменным бельем. 

Предположительно может находиться в г. Корсакове у своего двоюродного брата, данные и адрес не установлены.

Кравченко Дарья Руслановна, 23.11.2001 г. р. Была одета: кофта белого цвета, брюки черного цвета, спортивные тапочки серого цвета.

В случае установления местонахождения несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону 780-785.

Самойлович Галина Борисовна, 01.07.2000 г. р. Была одета: спортивная синяя кофта с капюшоном на замке, серая футболка, цветные джинсы,  кроссовки темного цвета.

В случае установления местонахождения несовершеннолетних просьба сообщать по телефонам: 780-785; 780-786; 789-406.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:20 0
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Комментарии
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:31
Дарья Руслановна 2011 года рождения?
и при паспорте?
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0
trdsport65
Написано сегодня, в 16:44
Виктория, 2001 скорее всего, ну судя по фото
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+1
engineer77
Написано сегодня, в 16:35
Дарья Руслановна, 2011 г.р. - хм... Девушка явно старше 6 лет. Позвольте спросить, кто нибудь в редакции смотрит, что публикуется на предмет орфографических и прочих ошибок, это уже не в первый раз.
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 16:44
engineer77, на предмет ошибок и описок тут явно не проверяются статьи ибо такое каждый день
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+1
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 17:08
Ну как бЭ просьба была о помощи в поисках подростков, а не орфографических ошибок и описок в тексте
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+2
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 18:04
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+1
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 17:09
Да какая разница 2001 или 2011 года?
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0
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 17:34
_Benis_, в 10 лет разница
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+1
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 17:46
Виктория,
И что с того?
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0
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 17:56
_Benis_, и то))))
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0
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babaj Online
Написано сегодня, в 18:48
Это было весною, в зеленеющем мае,
Когда тундра проснулась, развернувшись ковром.
Мы бежали, все вместе, замочив вертухая,
Мы бежали из зоны, покати нас шаром.
Припев.
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд «Воркута-Ленинград». )))
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