Путевки в Турцию до сих пор не пользуются спросом на Сахалине

Спрос в несколько раз ниже, чем еще два года назад

Спрос среди сахалинцев на отдых в Турции так и не восстановился после кризиса в отношениях между двумя государствами. С момента нормализации прошел год, но по-прежнему в страну продается в несколько раз меньше туров, чем еще в 2015-м, говорят представители туристических агентств.

– В Турции сейчас неспокойно – в соседнем государстве война, случаются теракты, – сообщила astv.ru директор туристической компании Людмила Медведева. – Люди по-прежнему выбирают восточноазиатское направление. Оно дороже, но там безопаснее.

Беседы с представителями ряда туристических агентств Южно-Сахалинска показали усредненную картину спроса на турецкое направление. Если до кризиса российско-турецких отношений в среднем в одном агентстве ежегодно покупали 80 туров в Анталию, Аланию или Кемер, то теперь это число опустилось до 10. Впрочем, по словам работников федеральных туристических агентств, сахалинская картина не показательна для большинства других регионов.

– В других офисах нашей компании турпоток туда только растет, – утверждает руководитель сахалинского филиала туристической компании Дмитрий Лошманов. – Например, в Москве, Ростове и других городах это направление снова становится массовым.

Он считает, что скоро и жители Сахалина снова начнут выбирать турпоездки в Турцию. Но пока преобладает мнение, что там небезопасно – люди открыто выражают опасения по этому направлению, общаясь со специалистами в офисах.

По словам представителей разных турагентств, у туристов Сахалина по-прежнему в первую очередь популярен Вьетнам. На втором месте – Китай и Таиланд.

Astv.ru сравнил цены на туры из Южно-Сахалинска во Вьетнам и Турцию со схожими характеристиками: вылет между 1 и 10 сентября, турпоездка на двоих взрослых на 7 дней, двухзвездочный отель, без предоставления питания. В первую страну стоимость прямого тура с Сахалина начинается от 77 тысяч рублей. Поездка в Турцию обойдется от 27 тысяч рублей на двоих, однако стоимость перелета с Дальнего Востока до Москвы и обратно делает эту сумму сравнимой с вьетнамским отдыхом: в лучшем случае с учетом этих билетов поездка обойдется в 71 тысячу рублей, но более вероятно, что цена достигнет 80 – 85 тысяч.