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В заповеднике «Курильский» окольцевали птенцов рыбного филина

В заповеднике «Курильский» окольцевали птенцов рыбного филина

Этот вид является глобально редким видом птиц, занесен в Красный список в категорию исчезающие

На Кунашир постоянно обитают 70-80 рыбных филинов, сообщается на сайте заповедника «Курильский». Количество птиц определяют по токовому пению во время голосового учета, который проводится в зимне-весенний период. В 2016-2017 годов достоверно установлено 23 гнездовых участка. Однако найти гнездо филина непросто. В этом году сотрудники заповедника проводили постоянное наблюдение за гнездованием 8 пар этих редких птиц, из них птенцов вывели 4 пары.

«Рыбные филины, как правило, выводят по 1-2 птенца один раз в два года, хотя бывают и исключения. В одном из наблюдаемых гнезд филины второй год подряд успешно выводят по 2 птенца - рассказал Евгений Козловский, заместитель директора заповедника по науке. – Рыбный филин – крупная птица с мощным клювом и острыми когтями, поэтому участникам процесса нужно быть осторожными, чтобы не причинить вреда птице и не получить травму самим. Всего было окольцовано 5 птенцов. Во время кольцевания птенцы не выказывали беспокойства. Взрослые птицы наблюдали за происходящим с безопасного расстояния».

Работы проводились в июне перед вылетом птенцов из дупла. Филинят окольцевали обычными и цветными кольцами – это позволит идентифицировать птиц при их фиксировании фотоловушками. Кольцевание поможет узнать о перемещениях филинов в пределах Кунашира, соседних островов Курильской гряды (Шикотан, Итуруп) и Японии (Хоккайдо).

 

В  2017 году работы по сохранению и изучению рыбного филина в заповеднике «Курильский» проводятся при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«В рамках гранта WWF заповедник приобрел квадроцикл. Наличие еще одной единицы высокопроходимой техники помогает нам осуществлять мониторинг и проводить мероприятия по сохранению редких птиц в самых труднодоступных местах острова» - отметил директор заповедника Александр Кислейко.

 

Процесс кольцевания был заснят операторами киностудии «Aves», которые в мае и июне работали на территории заповедника и проводили съемки полнометражного фильма об истории и природе южных Курильских островов. К концу года уникальные кадры смогут увидеть все любители природы.

 

Рыбный филин (Ketupa blakistoni) является глобально редким видом птиц, занесен в Красный список МСОП в категорию (EN – исчезающие), в Красную книгу РФ (категория 1- находящиеся под угрозой исчезновения) и в Приложение 2 СИТЕС.

сегодня, в 12:57 0
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