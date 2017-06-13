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Приказ руководства шахты «Ударновская» признан нарушающим права работников

Приказ руководства шахты «Ударновская» признан нарушающим права работников

Доказать свою правоту шахтерам и прокуратуре предстоит в суде

Правовой акт руководства шахты «Ударновская» (ООО «Сахалинуголь-6»), устанавливающий размер оплаты труда 144 работникам предприятия, признан нарушающим Трудовой кодекс РФ. Таковы результаты проверки Углегорской прокуратуры, проведенной по обращениям граждан.

Как сообщили astv.ru в областной прокуратуре, установлено, что приказом директора ООО «Сахалинуголь-6» с 7 июня на предприятии объявлен простой «по причинам, не зависящим от работодателя и работника», что привело к установлению зарплаты работникам шахты в размере не менее двух третей оклада.

Однако, результаты проверки свидетельствуют, что решение о введении простоя и установленный размер оплаты труда приняты с нарушением части 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ, поскольку фактически простой введен по вине работодателя и подлежит оплате в размере не менее двух третей средней зарплаты.

Прокуратура Углегорска опротестовала незаконный правовой акт. В свою очередь арбитражный управляющий отклонил претензии надзорного ведомства. В данный момент городской углегорский прокурор обжалует решение управляющего в суде.

Как ранее сообщила astv.ru одна из работниц ООО «Сахалинуголь-6» Ольга, после того, как на предприятие приезжали представители прокуратуры, новой информации о ходе проверки у людей нет. «Руководство ничего не говорит. Лично мне из прокуратуры никакого ответа не было. Может быть, проверка затянулась. Платят нам так же, как и с момента введения простоя. Мы уверены, что это нарушает наши права», - рассказала Ольга.

Связаться с директором шахты Александром Хваном корреспонденту astv.ru на момент подготовки публикации не удалось. В приемной руководителя сообщили, что он в отпуске, его заместитель так же отсутствует, а назначенный после признания шахты банкротом арбитражный управляющий Александр Громов находится на материке.

Помимо прокуратуры в суд с гражданскими исками так же обратились и сами шахтеры. Один из истцов, проходчик «Ударновской» Евгений сообщил, что в судебную инстанцию обратилось порядка 20 работников шахты. «Все наши обращения объединили, на 12 июля назначено заседание. Платят нам по-прежнему – две трети от тарифа. Руководство говорит - если выиграем у них суд, будут платить, как положено. А если нет, то, как сейчас», - уточнил Евгений.

Напомним, Арбитражный суд Сахалинской области 13 июня признал ООО «Сахалинуголь-6» банкротом. На предприятии введена процедура конкурсного производства. 14 июня более 140 работникам вручили уведомление о расторжении трудовых договоров. Тем не менее, многие шахтеры «Ударновской» продолжают бороться за свои права и зарплату, начисленную после введения простоя.

Накануне областное Агентство по труду и занятости сообщило, что 26 работников шахты «Ударновская», подлежащие высвобождению, приступили к переобучению в Сахалинском горном техникуме, где они приобретут новые специальности: водитель БелАЗ, водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист бульдозера, водитель автомобиля категории «С» и пробоотборщик.

Опережающее обучение проводится в рамках ведомственной целевой программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Сахалинской области, на 2017 год».

Справка. Шахта "Ударновская" (ООО "Сахалинуголь-6") — угледобывающее предприятие в с. Ударное, (Углегорский район, Сахалинская область, РФ). Входит в состав ООО УК "Сахалинуголь".

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 11:43 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:55
...что привело к установлению зарплаты работникам шахты в размере не менее двух третей оклада... ...по вине работодателя и подлежит оплате в размере не менее двух третей средней зарплаты.... че то нифига не понял - вместо 2/3 должно быть 2/3 ?? или синюю форму не устроила формулировка??
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0
DestructoR
Написано сегодня, в 13:32
Bokassa, разница в словах "оклад" и "средняя зп"
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+1
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 13:32
Bokassa, 2/3 оклада - это, условно говоря, 2/3 от 10 тыс. рублей (размер оклада). А 2/3 от средней зарплаты - это 2/3 от 50 тыс. рублей (размер среднего заработка, в который входит и размер оклада в том числе). Так понятней?
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