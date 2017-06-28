Сахалинские каратисты завоевали золото Кубка Мира

В минувшие выходные в городе Умаг (Хорватия) завершился X молодежный Кубок Мира по каратэ WKF. По итогам соревнований сборная команда Сахалинской области завоевала пять медалей (золотая и 4 бронзовых), сообщают представители сахалинской спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств.

Побороться за звание сильнейшего в Умаг приехали 2452 спортсмена, в возрасте до 20 лет из 69 стран мира.

Честь островного региона на международных соревнованиях защищали спортсмены из областной СДЮСШОР восточных видов единоборств, комплексной ДЮСШ города Холмска и спортивной федерации каратэ Южно-Курильска.

Золотую медаль в копилку сборной принес воспитанник СДЮСШОР ВВЕ Константин Коковуров (личный тренер Ким Анастасия) выступавший среди юношей по кумитэ в весовой категории свыше 55 кг. По ходу турнира он победил спортсмена из Словакии Полиака Якуба (1:0), азербайджанца Гулиева Намига (1:0), Хорвата Лазара Лео (1:0), а в полуфинале оказался сильнее представителя Боснии и Герцеговины Кресица Сандро (2:0). В поединке за золото Константин одержал победу над соотечественников Алексеем Альтмоном со счетом 2:0.

Бронзовые медали Кубка Мира завоевали: воспитанница областной спортшколы восточных видов единоборств Ефремова Екатерина, Рязанова Анастасия (ДЮСШ Холмск) и спортсмены Южно-Курильской федерации каратэ: Лехтеров Дмитрий и Сошников Максим.

В шаге от медали остановился Ли Ен Бок (СДЮСШОР ВВЕ) и занял почетное 5 место. Старшие ребята Кучин Даниил (СДЮСШОР ВВЕ) и Тян Станислав (ДЮСШ Холмск) показали неплохой результат, дойдя до 1/8 финала.

— Все спортсмены, несмотря на первый опыт участия в соревнованиях такого уровня, на тяжелые условия, высокую конкуренцию (количество участников в категориях достигало до 90 человек), все спортсмены проявили настоящий бойцовский характер, стремление к победе, хороший уровень физической и технико-тактической подготовленности, что, в конечном итоге, и помогло им показать высокий результат, — отметил главный тренер сборной команды Сахалинской области по каратэ Леонид Ким.