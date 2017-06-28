новости
новости
Регистрация
Сахалинка заняла шестое место в финале Кубка России по плаванию

Сахалинка заняла шестое место в финале Кубка России по плаванию

Еще одна островная спортсменка на соревнованиях выполнила норматив КМС

В Москве состоялся финал Кубка России по плаванию. Турнир получился очень представительным. В бассейне спорткомплекса «Олимпийский» состязались члены национальной сборной команды страны, для которых финал стал заключительным стартом перед чемпионатом мира. Всего было разыграно 32 комплекта наград.

Два раза в финальный заплыв пробилась самая титулованная островная пловчиха Наталья Винокуренкова. Мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска заняла шестое место на дистанции 400 метров комплексом (4.59,84 с) и восьмое на дистанции 100 метров брассом (1.11,81 с).

Отметим и выступление 13-летней перворазрядницы Софьи Тутасовой. На дистанции 100 метров на спине одна из самых перспективных островных спортсменок выполнила норматив кандидата в мастера спорта, показав пятый результат среди девушек 2004 г.р. (1.08,62 с). Причем, до звания мастера спорта ей не хватило всего 2 секунды, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:09 +4
Другие статьи по темам
Место
Москва
Прочее
Сахалинская областьплавание
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Приказ руководства шахты «Ударновская» признан нарушающим права работников
Приказ руководства шахты «Ударновская» признан нарушающим права работников
Выпускникам сахалинских школ предлагают написать сочинение об учителях
Выпускникам сахалинских школ предлагают написать сочинение об учителях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru