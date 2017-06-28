Сахалинка заняла шестое место в финале Кубка России по плаванию

В Москве состоялся финал Кубка России по плаванию. Турнир получился очень представительным. В бассейне спорткомплекса «Олимпийский» состязались члены национальной сборной команды страны, для которых финал стал заключительным стартом перед чемпионатом мира. Всего было разыграно 32 комплекта наград.

Два раза в финальный заплыв пробилась самая титулованная островная пловчиха Наталья Винокуренкова. Мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска заняла шестое место на дистанции 400 метров комплексом (4.59,84 с) и восьмое на дистанции 100 метров брассом (1.11,81 с).

Отметим и выступление 13-летней перворазрядницы Софьи Тутасовой. На дистанции 100 метров на спине одна из самых перспективных островных спортсменок выполнила норматив кандидата в мастера спорта, показав пятый результат среди девушек 2004 г.р. (1.08,62 с). Причем, до звания мастера спорта ей не хватило всего 2 секунды, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.