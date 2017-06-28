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До «Фестиваля красок Холи» от Радио АСТВ остался ровно месяц

До «Фестиваля красок Холи» от Радио АСТВ остался ровно месяц

Купоны на пакетики с краской можно получить уже сейчас

До летнего «Фестиваля красок Холи» от Радио АСТВ остаётся месяц. 5 августа на Анивском пляже в течение всего дня ведущие радио и сотни гостей будут весело проводить время и разыгрывать подарки. Среди них – поездки на главные туристические объекты Сахалина, сертификаты, сувениры.

Фестиваль начнется в полдень, а завершится в полночь. Вход на него свободный, и организаторы приготовили многочисленные мастер-классы и соревнования, чтобы гости не скучали. Подробности – в разделе «Афиша» на astv.ru.

Тем временем в эфире Радио АСТВ и не только уже разыгрываются купоны на пакетики с краской, которые во время фестиваля можно будет использовать по назначению. На радио сейчас проходит акция «Яркий я» - услышав кодовое слово, надо первым дозвониться в редакцию и получить свой приз. Также в эфире «Кругоцветки» в 16:15 слушатели угадывают цвета и отвечают на вопросы, а среди призов – тоже пакетики краски холи.

А в инстаграме Радио АСТВ до конца июля проходит конкурс «Я еду на Холи». Победители, выполнившие условия и добавившие хештег #яедунахолиаств, могут поехать на фестиваль на специальном дискобасе. 

сегодня, в 13:26 0
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фестиваль красок холи
Место
Радио АСТВ
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:43
главное, чтобы ЗАО "РПЦ" не потребовало запретить "сатанинский" фестиваль, как в Челябинске...
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+2
White_Raven
Написано сегодня, в 14:25
Не знаю кто придумал этот праздник, но то что в этот день куча народу вдохнёт в лёгкие море красочной пыли сомнительного содержания-это точно. Люди ради положительных эмоций готовы это сделать.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 14:57
White_Raven, ну люди же вдыхают в легкие море табака,сомнительного происхождения и качества,причем не раз в году а по десятку раз в день и ничего. Да бросьте вы,никто еще от этого не умер и не заболел. Это же весело.
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+2
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