До «Фестиваля красок Холи» от Радио АСТВ остался ровно месяц

Купоны на пакетики с краской можно получить уже сейчас

До летнего «Фестиваля красок Холи» от Радио АСТВ остаётся месяц. 5 августа на Анивском пляже в течение всего дня ведущие радио и сотни гостей будут весело проводить время и разыгрывать подарки. Среди них – поездки на главные туристические объекты Сахалина, сертификаты, сувениры.

Фестиваль начнется в полдень, а завершится в полночь. Вход на него свободный, и организаторы приготовили многочисленные мастер-классы и соревнования, чтобы гости не скучали. Подробности – в разделе «Афиша» на astv.ru.

Тем временем в эфире Радио АСТВ и не только уже разыгрываются купоны на пакетики с краской, которые во время фестиваля можно будет использовать по назначению. На радио сейчас проходит акция «Яркий я» - услышав кодовое слово, надо первым дозвониться в редакцию и получить свой приз. Также в эфире «Кругоцветки» в 16:15 слушатели угадывают цвета и отвечают на вопросы, а среди призов – тоже пакетики краски холи.

А в инстаграме Радио АСТВ до конца июля проходит конкурс «Я еду на Холи». Победители, выполнившие условия и добавившие хештег #яедунахолиаств, могут поехать на фестиваль на специальном дискобасе.