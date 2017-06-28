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В Южно-Сахалинске после столкновения с грузовиком автомобиль отбросило на пешехода
bryansku.ru

В Южно-Сахалинске после столкновения с грузовиком автомобиль отбросило на пешехода

Женщина получила травмы

4 июля примерно в 18:50 в Южно-Сахалинске автомобиль в аварии отбросило на пешехода.

38-летний водитель грузовика Hyundai Trago двигался в южном направлении по проспекту Мира в областном центре. В районе дома №172, по предварительным данным, при перестроении, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Passo. От удара "тойоту" выбросило на тротуар, где она совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП 47-летняя женщина-пешеход получила травмы, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:55 +2
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 13:43
Скорейшего выздоровления пострадавшей
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+6
trdsport65
Написано сегодня, в 15:01
вчера вечером было мощное дтп - грузовик смял половину легковушки на площади славы... об этом ни слова.
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:01
Хуже нет когда человек невиновный ни в чем попал. Выздоровления.
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+5
Online
Кристина Online
Написано сегодня, в 15:16
особо умные водятлы скажут, что пешеход виноват сам. не там стоял, смотреть надо было по сторонам, и сгруппироваться вовремя. Женщине выздоровления!
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 15:45
Кристина, ....не в этом случае!
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