В Южно-Сахалинске после столкновения с грузовиком автомобиль отбросило на пешехода

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4 июля примерно в 18:50 в Южно-Сахалинске автомобиль в аварии отбросило на пешехода.

38-летний водитель грузовика Hyundai Trago двигался в южном направлении по проспекту Мира в областном центре. В районе дома №172, по предварительным данным, при перестроении, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Passo. От удара "тойоту" выбросило на тротуар, где она совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП 47-летняя женщина-пешеход получила травмы, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.