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Ольга Ефимова пройдет курс лечения от рака в Южно-Сахалинске

Ольга Ефимова пройдет курс лечения от рака в Южно-Сахалинске

Ее согласились принять в онкодиспансере

Жительнице Макарова Ольге Ефимовой выделили квоту на лечение от болезни в Южно-Сахалинске. Уже завтра она ляжет в онкологический диспансер для курса лечения. В связи с этим, сообщили родственники Ольги, недавно объявленный сбор остановлен.

Ольга Ефимова борется с раком желудка в 4-й стадии. За сутки после публикации материала на astv.ru неравнодушные читатели сайта перечислили в адрес Ольги 33 тысячи рублей.

Так как теперь лечение будет проходить за счет бюджетных денег, Ольга приняла решение перечислить собранные деньги еще одной жительнице Сахалина, сбор денег для которой происходит c помощью astv.ru. Это Елизавета Ким, у нее опухоль слюнной железы.

сегодня, в 15:02 +3
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 15:16
Держись
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+4
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 15:16
Могу пожелать лишь выздоровления и стойкой уверенности в лучшее.
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+4
Reader
Написано сегодня, в 15:17
"согласились" - а раньше не соглашались? Их уговаривали?
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 15:19
Сил, веры в победу и выздоровления!!!!! Держись, молодость должна победить!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:28
То есть, до публикаций ее не принимали в Южном? Будем надеяться, наши врачи приложат все силы, чтоб спасти молодую женщину. Выздоровления!
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+7
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 16:28
4-я стадия это уже серьезно, но и ее можно победить! Главное не отчаиваться, и быть на позитиве как бы тяжело не было!
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