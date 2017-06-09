Ольга Ефимова пройдет курс лечения от рака в Южно-Сахалинске

Жительнице Макарова Ольге Ефимовой выделили квоту на лечение от болезни в Южно-Сахалинске. Уже завтра она ляжет в онкологический диспансер для курса лечения. В связи с этим, сообщили родственники Ольги, недавно объявленный сбор остановлен.

Ольга Ефимова борется с раком желудка в 4-й стадии. За сутки после публикации материала на astv.ru неравнодушные читатели сайта перечислили в адрес Ольги 33 тысячи рублей.

Так как теперь лечение будет проходить за счет бюджетных денег, Ольга приняла решение перечислить собранные деньги еще одной жительнице Сахалина, сбор денег для которой происходит c помощью astv.ru. Это Елизавета Ким, у нее опухоль слюнной железы.