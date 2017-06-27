Женщина пострадала в аварии у села Успенское

Фото очевидцев

Сегодня, 4 июля, примерно в 12:00 на трассе Южно-Сахалинск - Холмск у села Успенское Анивского района произошло ДТП.

По предварительной информации, «Жигули» двигался из Анивы в сторону Южно-Сахалинска. Недалеко от поворота на село Успенское проводился ремонт дорожного полотна. Рабочими заранее было выставлено ограждение, которое водитель, автомобиля, возможно, отвлекшись, не заметил.

Тормозного пути не хватило, и автомобиль врезался в кран-балку рабочих. Удар пришелся на переднее пассажирское место, где сидела жена водителя. По предварительной информации, женщина получила травму головы.

Трое детей, сидевшие на задних сиденьях, не пострадали.

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