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Женщина пострадала в аварии у села Успенское
Фото очевидцев

Женщина пострадала в аварии у села Успенское

Жигули врезался в кран-балку

Сегодня, 4 июля, примерно в 12:00 на трассе Южно-Сахалинск - Холмск у села Успенское Анивского района произошло ДТП. 

По предварительной информации, «Жигули» двигался из Анивы в сторону Южно-Сахалинска. Недалеко от поворота на село Успенское проводился ремонт дорожного полотна. Рабочими заранее было выставлено ограждение, которое водитель, автомобиля, возможно, отвлекшись, не заметил. 

Тормозного пути не хватило, и автомобиль врезался в кран-балку рабочих. Удар пришелся на переднее пассажирское место, где сидела жена водителя. По предварительной информации, женщина получила травму головы. 

Трое детей, сидевшие на задних сиденьях, не пострадали. 

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Женщина пострадала в аварии у села Успенское
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:02 +1
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Сахалинская областьАнивский районУспенское
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ДТПаварияпострадавшиекран-балкаограждениеремонтдетидорога
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 15:20
Судя по фотке, если бы он ограждение не заметил, то снес бы его. Иначе, как бы тормозной след бы там появился. Сдается мне, что это ограждение появилось после ДТП
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:24
Reader, очень даже может быть. Но вообще в белый день можно б и поаккуратнее ездить. Кран-балку-то сложно не заметить
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+6
Reader
Написано сегодня, в 15:29
НюНик_просто_Анна, левый руль виноват
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:57
Reader, мдя
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0
Еще 2 комментария
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:13
вообще... люди включайте голову и открывайте глаза когда за рулем!!!
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 16:40
Дааа.... Слона то я и не приметил...

Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
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+2
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