Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Южно-Сахалинске

Сегодня, 4 июля, примерно в 14.00 на улице Пограничной в Южно-Сахалинске, напротив дома №3 столкнулись мотоцикл Yamaha и Toyota Land Cruiser.

Водитель внедорожника выезжал из двора на Пограничную. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил мотоциклиста, который двигался с запада на восток.

Мотоциклист получил перелом руки.