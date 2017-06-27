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Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Южно-Сахалинске

Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Южно-Сахалинске

Байкер сломал руку

Сегодня, 4 июля, примерно в 14.00 на улице Пограничной в Южно-Сахалинске, напротив дома №3 столкнулись мотоцикл Yamaha и Toyota Land Cruiser.

Водитель внедорожника выезжал из двора на Пограничную. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил мотоциклиста, который двигался с запада на восток.

Мотоциклист получил перелом руки. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:19 +2
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 15:31
Ну конечно, мы же на джипе. Уступайте нам все дорогу.
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+2
AX9566
Написано сегодня, в 15:36
В кои то веки двухколёсный не виноват
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+3
atm
Написано сегодня, в 15:54
Скорейшего выздоровления мотоциклисту
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 16:32
Скорейшего выздоровления пострадавшему
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+3
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