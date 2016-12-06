Ольге Ефимовой из Макарова, больной раком желудка, нужен новый курс химиотерапии

На лечение жительницы Макарова Ольги Ефимовой объявлен новый сбор. Девушке требуется новый курс химиотерапии в южнокорейском Пусане. Последнее обследование показало: предыдущая химиотерапия оказалась не самой эффективной.

Как сообщал astv.ru, у Ольги, матери маленькой Валерии, диагностирован рак желудка 4-й степени (генерализованная форма). Ей сделали операцию в России, а затем назначили курс терапии.

В декабре 2016 года девушку приняла больница при университете Донг-А. Там она прошла 8 курсов лечения и отправилась домой. Февральское обследование показало улучшения, но следующее – июльское – снова оказалось тревожным. Эффективность предыдущей химиотерапии признана невысокой, и теперь Ольге нужно пройти курс с несколько другим составом лекарств.

По словам родственников Ольги, времени ждать почти нет – как только поездка станет возможна финансово, она улетит в Южную Корею.

Сбор открыт на сумму 25 тысяч американских долларов (около 1 миллиона 470 тысяч рублей по текущему курсу). Чуть больше 100 тысяч рублей уже успели собрать при помощи социальных сетей.

Обновленные реквизиты для помощи:

Карта 4276 5000 2172 0311 – Ольга Анатольевна Ефимова.

Номер телефона, привязанный к карте – 89242819424.

Карта 4276 5000 1785 4470 – Алексей Павлович Ефимов (муж Ольги)

Номер телефона, привязанный к карте – 89242835133.