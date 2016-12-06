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Ольге Ефимовой из Макарова, больной раком желудка, нужен новый курс химиотерапии

Ольге Ефимовой из Макарова, больной раком желудка, нужен новый курс химиотерапии

Первый не дал нужных результатов

На лечение жительницы Макарова Ольги Ефимовой объявлен новый сбор. Девушке требуется новый курс химиотерапии в южнокорейском Пусане. Последнее обследование показало: предыдущая химиотерапия оказалась не самой эффективной.

Как сообщал astv.ru, у Ольги, матери маленькой Валерии, диагностирован рак желудка 4-й степени (генерализованная форма). Ей сделали операцию в России, а затем назначили курс терапии.

В декабре 2016 года девушку приняла больница при университете Донг-А. Там она прошла 8 курсов лечения и отправилась домой. Февральское обследование показало улучшения, но следующее – июльское – снова оказалось тревожным. Эффективность предыдущей химиотерапии признана невысокой, и теперь Ольге нужно пройти курс с несколько другим составом лекарств.

По словам родственников Ольги, времени ждать почти нет – как только поездка станет возможна финансово, она улетит в Южную Корею.

Сбор открыт на сумму 25 тысяч американских долларов (около 1 миллиона 470 тысяч рублей по текущему курсу). Чуть больше 100 тысяч рублей уже успели собрать при помощи социальных сетей.

Обновленные реквизиты для помощи:

Карта 4276 5000 2172 0311 – Ольга Анатольевна Ефимова.

Номер телефона, привязанный к карте – 89242819424.

Карта 4276 5000 1785 4470 – Алексей Павлович Ефимов (муж Ольги)

Номер телефона, привязанный к карте – 89242835133. 

сегодня, в 13:24 0
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 14:24
За что таким молодым такие болячки?! Скорейшего восстановления и победы над этой пакостью!
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