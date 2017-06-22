Пропавшие на Итурупе туристы найдены

аДомаЛучше.рф

В ближайшее время путешественников доставят в медицинское учреждение для осмотра

Вечером 2 июля туристы, пропавшие на Итурупе в районе вулкана Баранский, вышли на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Напомним, 21 июня люди не вернулись в Курильск из похода. Спасатели организовали поиск.

Сразу после получения информации о местонахождении пропавших, к ним направились спасатели Курильского подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова. В 21.40 заблудившиеся были обнаружены в районе мыса Ребуншири (район зал. Косатка на тихоокеанском побережье острова Итуруп) и осмотрены медиками.

В ближайшее время туристов доставят в медучреждение, проведут осмотр и окажут необходимую помощь.

Стоит отметить, что данные туристы не регистрировались перед выходом на маршрут у спасателей, что осложнило проведение поисковых работ.