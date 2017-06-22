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Пропавшие на Итурупе туристы найдены
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Пропавшие на Итурупе туристы найдены

В ближайшее время путешественников доставят в медицинское учреждение для осмотра

Вечером 2 июля туристы, пропавшие на Итурупе в районе вулкана Баранский, вышли на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Напомним, 21 июня люди не вернулись в Курильск из похода. Спасатели организовали поиск. 

Сразу после получения информации о местонахождении пропавших, к ним направились спасатели Курильского подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова. В 21.40 заблудившиеся были обнаружены в районе мыса Ребуншири (район зал. Косатка на тихоокеанском побережье острова Итуруп) и осмотрены медиками. 

В ближайшее время туристов доставят в медучреждение, проведут осмотр и окажут необходимую помощь.

Стоит отметить, что данные туристы не регистрировались перед выходом на маршрут у спасателей, что осложнило проведение поисковых работ.
Автор: Лиза Ре, вчера, в 22:37 +2
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Комментарии
NNS41148
Написано вчера, в 22:39
Хорошо,что обошлось у них.
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+2
SWATIMYR
Написано вчера, в 23:12 Отредактированно вчера, в 23:15
Интересно, счёт им за проведение спас.мероприятий выставят?
Должна приличная сумма быть....тут АСмашина за 15 минут работы косарь берёт, а их всеми силами десять дней искали
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 02:14
SWATIMYR, при чем тут ас машина?
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0
wlp4r1qhk4f
Написано сегодня, в 01:02
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- upl.pp.ua/parazitu
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 02:14
Интересно, как регистрация могла бы помочь в поиске?
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