Фото и видео очевидцев
Кроссовер и внедорожник попали в аварию у аэропорта Южно-Сахалинска
По предварительной информации, пострадавших нет
Сегодня, 2 июля, около 18:00 по дороге к аэропорту Южно-Сахалинска произошло ДТП. По предварительным данным, кроссовер двигаясь на восток с превышением скорости, решил совершить обгон нескольких автомобилей.
В этот момент внедорожник совершал поворот с главной дороги на второстепенную. Уйти от столкновения ни одной из машин не удалось.
О скорости кроссовера Suzuki говорит его тормозной путь в несколько метров. После столкновения автомобиль остановился только съехав с дороги на газон.
По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что водитель кроссовера находился в состоянии алкогольного опьянения.
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