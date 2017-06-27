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Кроссовер и внедорожник попали в аварию у аэропорта Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Кроссовер и внедорожник попали в аварию у аэропорта Южно-Сахалинска

По предварительной информации, пострадавших нет

Сегодня, 2 июля, около 18:00 по дороге к аэропорту Южно-Сахалинска произошло ДТП. По предварительным данным, кроссовер двигаясь на восток с превышением скорости, решил совершить обгон нескольких автомобилей. 

В этот момент внедорожник совершал поворот с главной дороги на второстепенную. Уйти от столкновения ни одной из машин не удалось. 

О скорости кроссовера Suzuki говорит его тормозной путь в несколько метров. После столкновения автомобиль остановился только съехав с дороги на газон.

По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что водитель кроссовера находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 23:30 +2
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Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 23:36
Куда так торопился, то??
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+2
wlp4r1qhk4f
Написано сегодня, в 01:02
Nektos, а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- upl.pp.ua/parazitu
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0
КисМа")
Написано вчера, в 23:39 Отредактированно вчера, в 23:42
Ну если Suzuki - кроссовер, тогда Surf - не внедорожник.
Может Suzuki, если не ошибаюсь, Swift - это всё-таки малолитражка?!")
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+2
Vaska
Написано вчера, в 23:51
Оба виноваты. В том месте запрещен поворот налево, об этом говорит и знак и разметка.
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 00:25 Отредактированно сегодня, в 00:26
всё по честному, один дурак обгонял в не положенном месте, другой поворачивал...
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 02:43
Так Евдокимов разбился насмерть
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0
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