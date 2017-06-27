Концертом группы "Банд'Эрос" и фейерверком завершился День молодежи в Южно-Сахалинске

На площади Ленина в областном центре массовый праздник собрал несколько сотен жителей и гостей города. И даже холодная погода с дождем не испортили настроение празднующим.

Повеселиться решили все те, кто еще молод душой. Жительница Южно-Сахалинска Мария Яровая как раз сегодня отмечает 60-летие. Свой день рождения женщина решила провести в кругу семьи и друзей на свежем воздухе.

- Пришли на этот праздник еще днем, всей компанией. С нами дети, внуки. Пляшем, поем. Давно так весело не отдыхали, получили заряд бодрости на несколько месяцев вперед. Здорово, что мой день рождения выпал на День молодежи, - делится впечатлениями Мария Федоровна.

День молодежи в Южно-Сахалинске отмечали в течение всего дня. Гостей праздника ждала разнообразная развлекательная программа. Дневная включала в себя работу нескольких тематических площадок: этнографические, спортивные, творческие. С наступлением вечера площадь Ленина превратилась в большой концертный зал. Перед сахалинцами пели и танцевали молодёжные творческие коллективы области.

- В День молодежи по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, спортивные состязания, дискотеки, народные гуляния и Сахалинская область не исключение. Я искренне рад приветствовать вас на этом празднике молодости и энергии. Этот день посвящён нашей молодёжи - будущему островного края, - обратился к жителям и гостям города губернатор Олег Кожемяко. - Сегодня в Сахалинской области многое делается для того, чтобы вы могли учиться, работать, создавать семьи и, конечно, отдыхать. Строятся новые спортивные комплексы, горнолыжные трассы, открываются детские сады. Я уверен, что вы с достоинством продолжите реализацию всех начатых проектов в регионе.

Самым активным сахалинцам губернатор вручил благодарственные письма правительства Сахалинской области. Завершилось празднование Дня молодежи концертом российской поп-группы "Банд'Эрос" и фейерверком, сообщает пресс-служба правительства островного региона.