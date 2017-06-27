Электронный больничный вместо бумажного смогут получить сахалинцы

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С 3 июля такая услуга появится в 700 российских медучреждениях, для остальных нужна техническая база

С 1 июля в России электронные больничные получили законный статус наравне с традиционными. И у пациента будет выбор, какой из них оформить, сообщает «Российская Газета».

Электронный документ хорош тем, что его не порвешь, не испачкаешь, не потеряешь и не подделаешь. После оформления онлайн-документ можно сразу отправить по месту работы.

К сожалению,техническая возможность оформить документ есть не во всех уголках страны. Первыми, из 12 тысяч медучреждений в России, выдавать электронные листки нетрудоспособности будут около 700.

Поэтому людям и дали право выбора. Пока что эксперты отмечают, что в регионах будут активно создавать необходимую базу. Поскольку для местных бюджетов это выгодно, и в перспективе окупится с лихвой. В прошлом году на печать листков временной нетрудоспособности было потрачено свыше 120 миллионов рублей.