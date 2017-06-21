Углегорский район стал частью свободного порта Владивосток
Такой закон подписал Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение территории свободного порта Владивосток. Соответствующий документ был размещен в субботу на портале правовой информации.
Согласно закону, к территории свободного порта Владивосток также отнесена территория Углегорского городского округа Сахалинской области.
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня, передает ТАСС.
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:58
Приморье в плюсе это понятно,а что с этого будут иметь жители Углегорского района???Кроме местных бандюков с контрабандой,разумеется?
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