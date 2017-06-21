Углегорский район стал частью свободного порта Владивосток

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение территории свободного порта Владивосток. Соответствующий документ был размещен в субботу на портале правовой информации.

Согласно закону, к территории свободного порта Владивосток также отнесена территория Углегорского городского округа Сахалинской области.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня, передает ТАСС.