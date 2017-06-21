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Углегорский район стал частью свободного порта Владивосток

Углегорский район стал частью свободного порта Владивосток

Такой закон подписал Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение территории свободного порта Владивосток. Соответствующий документ был размещен в субботу на портале правовой информации.

Согласно закону, к территории свободного порта Владивосток также отнесена территория Углегорского городского округа Сахалинской области.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня, передает ТАСС.

сегодня, в 11:23 −1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:58
Приморье в плюсе это понятно,а что с этого будут иметь жители Углегорского района???Кроме местных бандюков с контрабандой,разумеется?
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