День молодежи собрал сотни горожан на площади Ленина в Южно-Сахалинске

Несколько сотен людей собрались на главной площади города, чтобы принять участие в масштабной праздничной программе, посвященной главному празднику лета – Дню молодежи.

- Главные организаторы праздника – министерство спорта и молодежной политики, администрация города Южно-Сахалинска, региональное отделение Российского союза молодежи, постарались сделать максимально интересную и насыщенную программу. Одновременно на площади Ленина работают более десятка интерактивных площадок «Молодежного парка», где каждый, в зависимости от своих интересов и предпочтений, сможет найти для себя занятия, - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Для танцоров открыта площадка танцевального направления, куратором которой является известная российская танцовщица, хореограф, участница телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Анна Тихая.

- Я очень впечатлена размерами праздника, организацией, столько людей сегодня пришло сюда, это очень круто. Мне кажется это замечательный опыт, и хотелось бы, чтобы такие праздники случались и в других городах, - отметила Анна Тихая. – На своем мастер-классе я дам хореографию разной стилистики, расскажу как правильно растанцевать свое тело, расслабиться и получить удовольствие от танца.

Другая площадка – по туризму и путешествиям «Острова твоих открытий» направлена на ознакомление с интересными местами Сахалина, а также научит, как правильно ходить в походы с точки зрения экипировки.

- Мы рассказываем о снаряжении, как правильно его выбирать и применять, о правилах безопасности и поведения в туристических походах, чтобы туризм был более доступный и безопасный, - рассказывает куратор площадки специалист компании «Адреналин-Тур» Федор Поволкович.

Самое большое количество зрителей собрала спортивная площадка «Здоровье молодых». Спортсмены продемонстрировали показательные выступления по кикбоксингу, кроссфиту, тяжелой атлетики.

Представители пейнтбольного клуба «OldscullzSakhalin» продемонстрировали сахалинцам специальное оружие и атрибуты, а также рассказали о тонкостях этого вида спорта.

- Мы знакомим сахалинцев с пейнтболом в целом – со спортивным пейнтболом и тактическим. Очень много людей подходят, интересуются, примеряют, фотографируются с ружьями. Некоторые узнают, куда можно прийти, чтобы тоже заниматься этим спортом, - комментирует капитан команды «OldscullzSakhalin» Юрий Ким.

Традиционно большое количество участников собрала музыкальная площадка «Голоса островов». Мастер-класс для сахалинцев провела магистр Московского государственного института культуры, обладатель Гран-При международного вокального конкурса, лауреат Дальневосточных фестивалей Наталья Колпакова.

Совсем маленькие сахалинцы были заняты на интерактивных площадках: «Семейная», «Молодежная среда КМНС», «Робототехника».

Праздник молодежи стал не только веселым, но и полезным. Для молодых семей и тех, кто в поисках работы департамент экономического развития администрации Южно-Сахалинска рассказал площадку «Молодежная инициатива».

- Мы рассказываем сахалинцам, как открыть свое дело начинающим предпринимателям, какие существуют механизмы поддержки бизнесменам из числа молодежи, порядке и условиях предоставления субсидий, - прокомментировали кураторы площадки.

Рядом специалисты Центра занятости населения подробно рассказывают о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет. На площадке также работают профессиональные психологи, которые объяснят, как пройти собеседование и помогут грамотно составить резюме.

Сотрудники Центрального банка России организовали интерактивную площадку "Знай свои деньги". Для сахалинцев подготовили экспозицию коллекционных монет и купюр, а также рассказали об истории денежного оборота в России.

По завершению работы «Молодежного парка» в 19.00 часов начнется праздничная программа «Следуй за мечтой». На главную сцену города выйдут молодежные творческие коллективы Сахалинской области.

Кульминацией праздника станет часовой концерт популярной российской музыкальной группы «Банд’эрос», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.