В Ильинском год не могут построить общественный туалет

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В селе Ильинское до сих пор не построен новый общественный туалет, открыть который хотели еще около года назад. Населенный пункт, стоящий на оживленной трассе, приобрел сомнительную репутацию среди пассажиров междугородних автобусов и туристов. Транспорт делает в нем остановки, а действующее старое сооружение воплощает собой худшие из ассоциаций на тему «придорожный туалет».

Поставить новое сооружение планировалось еще прошлым летом. Однако, сообщила astv.ru исполняющая обязанности председателя комитета по управлению муниципальной собственностью Томаринского городского округа Мария Зазулина, процесс затянулся.

– В поселке нет подрядчиков, кто может следить за туалетом, – говорит она. – А ведь надо проводить саночистку и дезинфекцию.

Сейчас чиновники ищут место для размещения новой уборной и – главное – обслуживающую организацию. Есть идея пригласить такую организацию из соседнего Томари (до него 33 километра). Но проходившие переговоры пока результатов не дали. Также администрация района пока не знает, откуда взять деньги на зарплату персонала туалета.

По словам Марии Зазулиной, несмотря на это, новый туалет точно установят в июле.

Проблема с установкой нового сооружения в оживленном пункте обсуждается на протяжении нескольких лет. При этом общественная уборная находится на трассе федерального значения Южно-Сахалинск – Углегорск и необходима как для туристов, так и для перевозчиков.