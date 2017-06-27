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В Ильинском год не могут построить общественный туалет
Фото: Миша Канашский, Panoramio

В Ильинском год не могут построить общественный туалет

Новый срок – июль

В селе Ильинское до сих пор не построен новый общественный туалет, открыть который хотели еще около года назад. Населенный пункт, стоящий на оживленной трассе, приобрел сомнительную репутацию среди пассажиров междугородних автобусов и туристов. Транспорт делает в нем остановки, а действующее старое сооружение воплощает собой худшие из ассоциаций на тему «придорожный туалет».

Поставить новое сооружение планировалось еще прошлым летом. Однако, сообщила astv.ru исполняющая обязанности председателя комитета по управлению муниципальной собственностью Томаринского городского округа Мария Зазулина, процесс затянулся.

– В поселке нет подрядчиков, кто может следить за туалетом, – говорит она. – А ведь надо проводить саночистку и дезинфекцию.

Сейчас чиновники ищут место для размещения новой уборной и – главное – обслуживающую организацию. Есть идея пригласить такую организацию из соседнего Томари (до него 33 километра). Но проходившие переговоры пока результатов не дали. Также администрация района пока не знает, откуда взять деньги на зарплату персонала туалета.

По словам Марии Зазулиной, несмотря на это, новый туалет точно установят в июле.

Проблема с установкой нового сооружения в оживленном пункте обсуждается  на протяжении нескольких лет. При этом общественная уборная находится на трассе федерального значения Южно-Сахалинск – Углегорск и необходима как для туристов, так и для перевозчиков.

Автор: Игорь Новомодный, 30 июня, в 12:04 +2
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Комментарии
Яков Максимов
Написано 30 июня, в 12:11
Придорожный таулет, придорожный... Посетитель должен быть осторожный... Я помню, как однажды в дождь чуть кубарем не скатился в расположенный прямо за этим сооружением котлован. На самом деле, наверное, заголовок новости должен быть а-ля "В Ильинском полвека не могут построить нормальный общественный туалет".
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+9
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 12:28 Отредактированно 30 июня, в 12:28
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+6
Русалка Обыкновенная
Написано 30 июня, в 12:33
Сейчас чиновники ищут обслуживающую организацию.
! идея ! пригласить такую организацию из соседнего Благовещенска.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 19:19
Русалка Обыкновенная, ехали в Китай, там тоже на трассе федерального значения в одном из населенных пункта был придорожный туалет. Думаю, я теперь имею представление об ильинском, вряд ли он хуже - скорее, такой же
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+4
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 13:01
Туалет-и лучше кайфа нет!
Чем сельский туалет,
Стоит в саду сверкая,отражая солнца свет!
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+4
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 13:34
Какой год. Столетия))
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+2
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 13:36
Там есть это
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+5
Русалка Обыкновенная
Написано 30 июня, в 13:38
ostrovsakhalin, ну, сейчас там всё по-другому!
ЗЕЛЕНО!
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+4
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 13:55
Русалка Обыкновенная, евроремонт что ли сделали)))
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано 30 июня, в 14:09
ostrovsakhalin, леторемонт!
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+4
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 13:38
А это вип туалет
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+2
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 13:39
Съёмка от28 марта думаю мало что поменялось
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+3
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 14:50
Вся страна-общественный туалет
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+5
ateriya
Написано 30 июня, в 15:40
Там есть нормальный платный туалет. Всего 15рублей. Чисто и аккуратно.
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+3
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:32
ateriya, где?
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+2
ateriya
Написано 30 июня, в 20:40
багз-банни, возле магазина. Я там только два дня назад была. Он там уже давно. Один старый который,а второй возле второго магазина напротив. Хороший туалет. Чистый и аккуратный
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+2
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 17:47 Отредактированно 30 июня, в 17:48
Да ни в одном регионе (зуб даю) нет на трассах нормальны, чистых туалетов! Весь процесс заканчивается где-нибудь в кустиках, чтоб не вдыхать амбре в кабинках. Срали, срём и будем срать, простите. Потому что до дерьма никогда никому нет дела.
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+7
Triton
Написано 30 июня, в 20:12
Балтийская Килька, нее - удобряем
унавоживаем такскать
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+4
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:13
Triton,
ага, унавозили всё так, что укомпостиваться не успевает)
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+7
Triton
Написано 30 июня, в 20:22
Балтийская Килька, ажно растения от обжорства расти не могут
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+3
Еще 1 комментарий
angi-75
Написано 30 июня, в 18:39
Сартир не могут построить, дожились!
Зато гребаная дума! За электроэнергию деньги дерут!!!
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+1
katenok1183
Написано 30 июня, в 19:16
Вот проблема области,так проблема????
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+2
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:31
Нисколько не сомневалась!
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+3
ateriya
Написано 30 июня, в 20:41
А почему про платный туалет не написали? Что он там есть? Ответьте пожалуйста. Прям интересно.
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+1
karina62
Написано вчера, в 05:09
Вот это проблема!!! Вообще что ли сдурели, потихоньку построили и молча обслуживайте, а то позорище такое развели!! С таким бюджетом не могут один сортир построить!!! Жесть!!! Позорище!
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+1
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