Konica показала карту России без Сахалина, Крыма и Калининграда

В январе прошлого года такую же ошибку допустила компания Coca Cola

Во время презентации компании Konica-Minolta на слайде была показана карта России, на которой отсутствовали некоторые регионы страны, в том числе Сахалин.

Так, на открытии первого индустриального шоу-рума компании на одной из слайдов была продемонстрирована карта РФ без Крыма, Калининграда, Сахалина и Новой Земли, сообщает РИА Новости.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на халатность организаторов мероприятия.

«Как эта компания теперь планирует свою дальнейшую деятельность в России?» – поинтересовались в комментариях.

В январе прошлого года такую же ошибку допустила компания Coca-Cola, опубликовав в соцсетях новогоднюю рекламу с картой России без Крыма, Калининграда и Курильских островов. После этого инцидента представители компании извинились за оплошность и разместили исправленную карту.