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Konica показала карту России без Сахалина, Крыма и Калининграда

Konica показала карту России без Сахалина, Крыма и Калининграда

В январе прошлого года такую же ошибку допустила компания Coca Cola

Во время презентации компании Konica-Minolta на слайде была показана карта России, на которой отсутствовали некоторые регионы страны, в том числе Сахалин.

Так, на открытии первого индустриального шоу-рума компании на одной из слайдов была продемонстрирована карта РФ без Крыма, Калининграда, Сахалина и Новой Земли, сообщает РИА Новости.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на халатность организаторов мероприятия.

«Как эта компания теперь планирует свою дальнейшую деятельность в России?» – поинтересовались в комментариях.

В январе прошлого года такую же ошибку допустила компания Coca-Cola, опубликовав в соцсетях новогоднюю рекламу с картой России без Крыма, Калининграда и Курильских островов. После этого инцидента представители компании извинились за оплошность и разместили исправленную карту.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 11:44 +4
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Комментарии
ateriya
Написано 30 июня, в 12:23
Надо бы им урок по географии преподать.
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+3
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 13:06
Вот же неучи.
Не только я один букварь на самокрутки запустил.
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+5
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 13:15
Совпадение?..не думаю..
(В.Киселев)
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+4
Vika05
Написано 30 июня, в 14:20
Товарищ Сергей, тявкают по-тихой...
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+2
AX9566
Написано 30 июня, в 13:42
Закрыть рынки сбыта в России и пусть идут лесом .
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+4
Дядя_Федор
Написано 30 июня, в 14:01
Так и что случилось-то?
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+3
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 18:09
Не прощу!
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+3
karina62
Написано вчера, в 05:44
А что делает эта Коника?
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