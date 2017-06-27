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После дождя двор в селе Холмского района превратился в озеро грязи
Фото и видео очевидцев

После дождя двор в селе Холмского района превратился в озеро грязи

Ремонт начнется не раньше 15 июля

В редакцию astv.ru обратились жители села Костромское в Холмском районе. Начавшийся в середине мая ремонт придомовой территории по улице Огородной, 5 и улице Новой, 4 спустя почти два месяца все еще не окончен. А из-за прошедшего ливня двор превратился в огромное грязное озеро. 

- Проект реконструкции двора был составлен без нашего участия. Строители в первый же день выкорчевали все березы и груши, разрыли весь двор. Больше месяца нам приходилось ходить по густой грязи. Без сапогов на улицу ни ногой, - возмущены местные жители. - К тому же, роя котлован, рабочие повредили канализационную трубу.  

В пресс-службе администрации Холмского района отметили, ресурсоснабжающая организация вовремя не предоставила строителям данные о местоположении канализационной трубы. Из-за ее повреждения работы и пришлось остановить.

Сейчас организован новый аукцион. Он определит подрядчика, который отремонтирует трубу. И только потом работы по благоустройству будут продолжены. Это произойдет не раньше 15 июля. 

Сегодня, 30 июня, рабочие уложили во дворе доски, чтобы люди могли выйти на улицу, добрать до близлежащих аптеки, больницы и магазинов, не утонув в огромной луже. Завтра будут установлены дополнительные трапы, для более свободного передвижения людей по двору. 

Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 12:35 +2
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Сахалинская областьХолмский районКостромское
Прочее
дворремонтреконструкцияблагоустройствоавариялужаозеродождьгрязь
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Комментарии
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Написано 30 июня, в 12:38
в Корсакове половина города превратилась в грязь
и не чего, главное сапожки резиновые чтобы повыше были
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+6
atm
Написано 30 июня, в 12:41
Слов нет. Уже столько про это сказано, что и говорить нечего. Остается только руками разводить
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+7
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 12:50
мастера
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+5
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 18:41
Что ж такие криворукие-то.
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+6
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:29
А деревья теперь кто вырастит?
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+2
karina62
Написано вчера, в 05:46
Вот вам и бренд! И не надо ехать в Даги или Горячие Ключи!
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