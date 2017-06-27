После дождя двор в селе Холмского района превратился в озеро грязи

Фото и видео очевидцев

В редакцию astv.ru обратились жители села Костромское в Холмском районе. Начавшийся в середине мая ремонт придомовой территории по улице Огородной, 5 и улице Новой, 4 спустя почти два месяца все еще не окончен. А из-за прошедшего ливня двор превратился в огромное грязное озеро.

- Проект реконструкции двора был составлен без нашего участия. Строители в первый же день выкорчевали все березы и груши, разрыли весь двор. Больше месяца нам приходилось ходить по густой грязи. Без сапогов на улицу ни ногой, - возмущены местные жители. - К тому же, роя котлован, рабочие повредили канализационную трубу.

В пресс-службе администрации Холмского района отметили, ресурсоснабжающая организация вовремя не предоставила строителям данные о местоположении канализационной трубы. Из-за ее повреждения работы и пришлось остановить.

Сейчас организован новый аукцион. Он определит подрядчика, который отремонтирует трубу. И только потом работы по благоустройству будут продолжены. Это произойдет не раньше 15 июля.

Сегодня, 30 июня, рабочие уложили во дворе доски, чтобы люди могли выйти на улицу, добрать до близлежащих аптеки, больницы и магазинов, не утонув в огромной луже. Завтра будут установлены дополнительные трапы, для более свободного передвижения людей по двору.