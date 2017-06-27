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Южносахалинцы еще могут пристроить детей в летние лагеря

Южносахалинцы еще могут пристроить детей в летние лагеря

Департамент образования обнародовал список площадок и лагерей в июле

Южно-сахалинцы еще могут пристроить детей в летние лагеря, сообщает пресс-служба администрации города. В июле в областном центре, в течение 21 дня будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при школах: МАОУ СОШ № 3 (с 3 по 26 июля), МБОУ СОШ № 4 (с 3 по 26 июля), МБОУ СОШ № 18 (с 3 по 26 июля), МБОУ СОШ № 23 (с 3 по 26 июля), МБОУ СОШ № 30 (с 3 по 26 июля), МАОУ «Гимназия № 1» (с 3 по 26 июля), МАОУ СОШ № 31 (с 3 по 26 июля), МАОУ СОШ № 32 (с 3 по 26 июля), МАОУ «Лицей № 1» (с 1 по 21 июля), гимназия № 3 (с 3 по 31 июля), Дворец детского (юношеского) творчества (с 3 по 31 июля).

Ребят примут летние оздоровительные и профильные лагеря при ДК: (Дома культуры «Дальненский» (с. Дальнее), «Ключи» (с. Ключи), «Родник» (с. Березняки)), а также профильные спортивные лагеря с дневным пребыванием при муниципальной спортивной школе по греко-римской борьбе (в Южно-Сахалинске и филиал в Ново-Александровске). Всего в июле эти муниципальные детские лагеря планируют принять 647 учащихся 1-6-х классов.

Ребят ждут интересные и насыщенные программы, посещение бассейнов, различных учреждений культуры и спорта, экскурсионные выезды. С ними будут работать опытные педагоги.

Планируется охватить организованным отдыхом в формате загородных стационарных и передвижных лагерей и подростков. Это палаточные лагеря на базе центра детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска, МБОУ «Кадетская школа», общественных организаций.

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе при 17 общеобразовательных организациях) создадут 263 временных рабочих места. Несовершеннолетние смогут получить не только первые профессиональные навыки, но и заработную плату за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» в 2015-2020 годы».

Предусмотрены летние программы и в организациях частной формы собственности: OOO «Детский развивающий центр «Шагами», учебный центр «Активное образование», КБ «Бридж» и др.

Обращаем внимание, что в некоторых учреждениях еще есть свободные места. Так, для зачисления в оздоровительный лагерь при МАОУ СОШ № 3 (в июле лагерь будет работать на территории гимназии № 1) и получения дополнительной информации обращаться по контактному телефону 30-62-44.

Для зачисления в профильный (языковой) лагерь при МАОУ «Гимназия № 1» (ул. Емельянова, 35) обращаться по контактному телефону 25-14-67.

Для зачисления в оздоровительный лагерь при МАОУ «Лицей № 1» (ул. Комсомольская, 191а) и получения дополнительной информации обращаться по контактным телефонам: 8-962-112-58-57, 24-10-50.

Дополнительная информация - в департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска по контактному номеру 312-688 (4)

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 15:08 +1
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Комментарии
Zoidberg
Написано 30 июня, в 16:15
Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе при 17 общеобразовательных организациях) создадут 263 временных рабочих места.
С этого момента, поподробнее, пожалуйста! Где можно ознакомиться со списком?
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+2
senchick
Написано 30 июня, в 17:10
Нафик такие лозунги, - Уже на ярмарке на работу устроили, - до сих пор нет мест
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+3
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 18:19
Это что? тувалет?:
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 19:28
Про временные рабочие места - для кого? Вот только статья была, что подростки не могут устроиться на работу на лето НИКУДА? Или снова лишь бы отрапортовать?
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+4
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