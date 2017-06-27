Молодой житель Долинска побил пенсионера лопатой

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Парень может лишится свободы на 8 лет

Полицейские Долинска задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в мае этого года между подозреваемым и 64-летним жителем Южно-Сахалинска возник конфликт, который перешел в драку. Тогда злоумышленник взял черенок от лопаты, который валялся во дворе и несколько раз ударил им потерпевшего по голове и предплечью.

На скорой пострадавшего доставили в больницу, где ему были диагностированы ушибы головы, головного мозга, а также правого предплечья.

Молодой человек признался в содеянном. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело - по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.