новости
новости
Регистрация
Молодой житель Долинска побил пенсионера лопатой
Plodovie.ru

Молодой житель Долинска побил пенсионера лопатой

Парень может лишится свободы на 8 лет

Полицейские Долинска задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в мае этого года между подозреваемым и 64-летним жителем Южно-Сахалинска возник конфликт, который перешел в драку. Тогда злоумышленник взял черенок от лопаты, который валялся во дворе и несколько раз ударил им потерпевшего по голове и предплечью.

На скорой пострадавшего доставили в больницу, где ему были диагностированы ушибы головы, головного мозга, а также правого предплечья.

Молодой человек признался в содеянном. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело - по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 15:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьДолинск
Прочее
пенсионердракаюношалопатапобилдедушкулопатой
Популярное на ASTV
Арестован водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Невельска
Арестован водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Невельска
На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода
На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода
Сахалинцев просят помочь в поисках женщины
Сахалинцев просят помочь в поисках женщины
1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час
1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 15:25
Идиот.
Ответить
+3
Яков Максимов
Написано 30 июня, в 15:42
Побил дедушку лопатой... Эпический персонаж.
Ответить
+14
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 18:42
Черенок ему в опу
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 19:29
Стопроцентно без горячительного не обошлось.
Ответить
+6
ZLOI275
Написано 30 июня, в 20:59
А дедок видать крепкий коли взял инструмент, не понадеялся на свои руки
Ответить
+1
Malinka17
Написано вчера, в 18:41 Отредактированно вчера, в 18:42
Уважаемый автор статьи, в неопределённой форме глагола, которая отвечает на вопросы " что делать? что сделать?" , пишется ь . "Парень может лишитЬся свободы на 8 лет"
Ответить
+1
Elizabeth
Написано вчера, в 21:36
А что со сверстниками слабо подраться? Нужно дедка,да еще и лопатой! Если бы моего дедушку тронул,я бы его заставила сгрысть этот черенок. Где уважение,к старшему поколению?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Спортивный комплекс в Холмске спроектирует компания из Ярославля
Спортивный комплекс в Холмске спроектирует компания из Ярославля
Южносахалинцы еще могут пристроить детей в летние лагеря
Южносахалинцы еще могут пристроить детей в летние лагеря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru