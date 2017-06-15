Православный священник в сахалинских колониях поможет и мусульманам, и иудеям

В исправительных учреждениях Сахалина появился штатный священник. Он занимает сразу две должности – духовную «на воле» в церкви и штатную в системе исполнения наказаний. При этом, будучи православным верующим, он как работник структуры ФСИН призван помогать не только заключенным своей конфессии, но и другим – включая другие религии. Отец Дионисий рассказал astv.ru о своих буднях.

Дионисий с января текущего года работает помощником начальника сахалинского УФСИН по организации работы с верующими. Для этого он полтора месяца проходил высшие академические курсы, которые закончил с отличием. При этом церковнослужитель в равной степени подчиняется также и правящему архиерею Южно-Сахалинской и Курильской епархии, архиепископу Тихону.

– До вступления в должность я просто совершал церковные обряды, - рассказывает отец Дионисий корреспонденту astv.ru. – Теперь я еще занимаюсь работой и с представителями другой веры. Помогаю реализовать право на свободу вероисповедания других традиционных конфессий.

По его словам, внутренних противоречий из-за этого он не испытывает.

Должность появилась еще в 2014 году в регионах центральной России, как пилотный проект. Она себя оправдала и в начале 2017 года появилась в Сахалинской области. На территории острова расположено 7 исправительных учреждений, самое северное – СИЗО в Охе. Отец Дионисий ездит по всему островному региону, чтобы исполнять свои обязанности. При этом он оказывает помощь не только заключенным, но и работникам службы исполнения наказаний.

– Появление такой должности хорошо отражается не только на осужденных, но и на сотрудниках. Теперь с насущными вопросами можно обратиться, не выходя с территории исправительного учреждения, – комментирует начальник лечебно-исправительного учреждения № 3 в Южно-Сахалинске Юрий Делюкин.

Осужденный Олег Попугаев крещен с раннего детства. Ему осталось пять лет до освобождения. На свободе он занимался строительством. В исправительном учреждении он помогает в росписи храма, о котором astv.ru недавно писал.

– Работа отца Дионисия меняет людей на глазах, – говорит Олег. – Это видно даже по тому, как меняются разговоры между осужденными. Общие темы обсуждаются через разговор, а не через ругань.

Заключенный Кирилл Фролов недавно крестился. Поможет ли это ему не совершать преступления после выхода из колонии – не знает.

– Это вопрос времени, – рассуждает он и добавляет: – Даст бог, сюда не вернусь.

А Дмитрий Юн уже для себя решил, что не хочет больше преступать закон. Он староста храма в исправительном учреждении. Пришел к вере уже в колонии.

– Нового срока не будет, – утверждает Дмитрий. – С момента, как я принял крещение, много что поменялось внутри – этого не объяснить.

Отец Дионисий работает в своем кабинете в управлении исполнения наказаний. Один-два раза в неделю он выезжает в СИЗО и колонии. Чем ближе они к Южно-Сахалинску, тем чаще у заключенных есть возможность увидеться со священнослужителем. К примеру, в Оху он выбирается до двух раз в год, в Смирных – до четырех. Впрочем, помимо «официального» представителя Русской православной церкви, осужденных навещают местные батюшки – администрация исправительных учреждений не препятствуют им в этом.

Служители как РПЦ, так и других конфессий взаимодействовали с администрациями колоний еще до появления должности «тюремного священника». Церковнослужители посещали заключенных с начала 1990-х. Тогда это были непостоянные встречи. Со временем это направление развивалось, а в 2011 году архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон официально открыл в Южно-Сахалинской православной епархии отдел тюремного служения.