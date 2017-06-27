Бывший сотрудник сахалинской ГИБДД осужден за мошенничество условно

Последнему члену преступной группы, состоявшей, в том числе, из сотрудников ГИБДД, вынесен обвинительный приговор

Южно-Сахалинским городским судом к 5-тилетнему лишению свободы условно приговорен бывший сотрудник областного ГИБДД.

Установлено, что он входил в группу, организованную также бывшим сотрудником ГИБДД, осужденным ранее, занимавшуюся в период с 2014 года по 2015 годы хищениями денежных средств страховых компаний.

Соучастниками совершено 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и 1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество). Путем представления фиктивных документов о дорожно-транспортных происшествиях и получения выплат по полисам ОСАГО, похищены средства страховых компаний в размере свыше 3 млн. рублей.

Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном, судебное решение постановлено в особом порядке судебного разбирательства, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, сообщает областная прокуратура.