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Бывший сотрудник сахалинской ГИБДД осужден за мошенничество условно

Бывший сотрудник сахалинской ГИБДД осужден за мошенничество условно

Последнему члену преступной группы, состоявшей, в том числе, из сотрудников ГИБДД, вынесен обвинительный приговор

Южно-Сахалинским городским судом к 5-тилетнему лишению свободы условно приговорен бывший сотрудник областного ГИБДД.

Установлено, что он входил в группу, организованную также бывшим сотрудником ГИБДД, осужденным ранее, занимавшуюся в период с 2014 года по 2015 годы хищениями денежных средств страховых компаний.

Соучастниками совершено 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и 1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество). Путем представления фиктивных документов о дорожно-транспортных происшествиях и получения выплат по полисам ОСАГО, похищены средства страховых компаний в размере свыше 3 млн. рублей.

Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном, судебное решение постановлено в особом порядке судебного разбирательства, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, сообщает областная прокуратура.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 11:01 0
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Комментарии
yur
Написано 30 июня, в 12:36
А как же с руководителем ГИБДД? За воспитание таких кадров так же нужно увольнять.
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0
angi-75
Написано 30 июня, в 18:47
Гуманный суд! Свыше 3 лямов спер и условно??? Или уже ментов не закрывают?
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karina62
Написано вчера, в 05:12
А почему условно?? Раньше за хищение государственного имущества в крупных размерах был расстрел!
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