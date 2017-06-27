«Молодая гвардия» назвала главный акцент форума «Единой России»

В Южно-Сахалинске прошел региональный программный форум «Единой России» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области – приоритет Партии». В работе пяти дискуссионных площадок и пленарном заседании форума приняли участие победители и участники предварительного голосования «Единой России», депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов. Впечатлениями от участия в форуме поделился заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус:

- Южно-Сахалинск впервые стал местом проведения партийного форума. Такой формат партия ранее уже успешно использовала, проведя форумы в Ярославле, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и так далее. В чем преимущество такого формата, на мой взгляд? Это выработка стратегии развития партии с учетом максимального отражения региональной специфики. Работу форума считаю плодотворной, потому что на дискуссионных площадках речь шла не о каких-то отвлеченных вещах, а о проблемах, которые непосредственно затрагивают жизненные интересы сахалинцев.

Отмечу, что сахалинские участники пришли на площадки форума с конкретными предложениями по широкому спектру направлений в одном ключе – как повысить качество жизни людей и тем самым повысить привлекательность нашего региона. Например, на площадке «Сельское хозяйство» обсуждались пути повышения эффективности агропромышленного сектора – увеличение объема инвестиций в проекты по мелиорации, обеспечение квалифицированными кадрами сельского хозяйства, в том числе путем учреждения подъемных для специалистов со средним специальным образованием, усиление контроля продовольственной безопасности. Очень актуальны предложения, прозвучавшие на площадке «Транспортная доступность», –это завершение строительства трассы до Охи, создание вертолетных площадок на Курилах, приобретение новых паромов. На площадке «Социальная политика» было предложено учредить такие формы социально-демографической поддержки, как введение регионального материнского капитала при рождении первого ребенка, открытие яслей для детей из студенческих семей и так далее. Члены «Молодой Гвардии» приняли самое активное участие в работе форума. Ведь молодежь как никто заинтересована в реализации его решений, и, более того, эта работа во многом ляжет на наши плечи.

Депутат городской думы Южно-Сахалинска, заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Шарифулин выступил экспертом на площадке «Реализация партийного проекта «Городская среда»:

- В процессе депутатской деятельности я много времени уделяю вопросам благоустройства дворовых территорий. Известно, что комфортная среда обитания для каждого человека начинается с дома, придомового пространства. И здесь часто сталкиваюсь с проблемами, которые являются следствием раскоординированности действий различных организаций, ведомств, занимающихся благоустройством городской среды. Как это выглядит на деле, видим постоянно: сегодня дорожники положили асфальт, завтра на то же место приходят коммунальщики и снимают его, чтобы отремонтировать трубы. Мало того, что это отсутствие здравого смысла и неудобство для жителей, прежде всего это разбазаривание бюджетных средств. Выход из ситуации вижу в разработке программ синхронизации, которые необходимо иметь в каждом муниципалитете. Они должны обеспечить предварительное согласование всех проектных действий по ремонту дворовых территорий. И, кроме того, учтут мнения жителей в части приоритетности проведения ремонтных работ.

Еще один аспект, который, по моему мнению, является тормозом в эффективном решении вопросов благоустройства. Практика последних лет показывает, что, как правило, разработкой проектной документации в этой сфере по заявкам муниципальных образований занимаются проектные организации центральной России. Зачастую, исходя из соображений экономии, они не выезжают на Сахалин, игнорируют местные особенности и запросы населения. В итоге мы получаем сырой проект, который надо дорабатывать. Считаю, что муниципалитетам целесообразно отказаться от этой практики, создав в администрациях отделы по проектной деятельности, которые будут на прямой связи с жителями и корректировать проекты в соответствии с их запросами.

Все высказанные в ходе форуме идеи и предложения, отражающие насущные потребности сахалинского населения, будут внесены в программу, с которой кандидаты от «Единой России» выйдут на выборы в Сахалинскую областную Думу 10 сентября. Отрадно, что список партии на выборах возглавил губернатор области Олег Николаевич Кожемяко. Партия и областная исполнительная власть едины в очень важной работе по созданию комфортной среды проживания на Сахалине и Курилах.