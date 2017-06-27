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На Сахалине на одну душу населения приходится литр водки - эксперты

На Сахалине на одну душу населения приходится литр водки - эксперты

Горькую пьют по всей стране, по разной цене, по разным причинам, утверждают специалисты

По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система по подсчёту производства и оборота алкоголя), за январь — май 2017 года в России было продано почти 27 млн декалитров водки и 4 млн декалитров коньяка. мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. Сахалин, согласно сводным данным исследования, в этом показателе весьма преуспел. Островитяне явные лидеры по потреблению водки в стране.

С января по май 2017 года в России в среднем россияне, живущие в городах, выпили 2,4 литра водки и 300 граммов коньяка. Это значит, что среднестатистический россиянин за месяц выпивал примерно 400 граммов водки (чуть меньше бутылки) и 60 граммов коньяка — примерно три рюмки, посчитал Life.

На основе этих данных в Центре изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) посчитали, на сколько больше или меньше пьют водку и коньяк в регионах нашей страны по сравнению со средним показателем по России.

Например, в Москве в месяц выпивали около 400 граммов водки в месяц — так же как и в среднем по России. Санкт-Петербург примерно столько же, а вот на Сахалине в месяц на одну душу населения пришлась литровая бутылка водки.

Практически не пьют горячительное на Северном Кавказе — к примеру, в Чечне пьют меньше рюмки в месяц. Зато в северных регионах (Якутия, Магаданская область, Архангельская область и так далее) в течение каждого месяца в среднем на человека приходится больше литра водки.

А жители Ленинградской области сделали свой регион абсолютным лидером по покупке коньяка: там показатель вдвое больше, чем средний по стране: в месяц пили больше 100 грамм. На юге России водке часто предпочитают коньяк и бренди — например, жители Крыма выпили почти на 40% больше коньяка, чем в среднем пьют россияне. 

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, это зависит от многих факторов — климат, покупательная способность населения, возраст, пол и так далее. 

— Водку пьют по всей стране, по разной цене, по разным причинам. Коньяк же в свою очередь — подарочный продукт. Примерно в 45% случаев его покупают в качестве презента — то есть не всегда его покупают, чтобы самим выпить. И в целом его пьют, конечно, меньше, чем водку, — пояснил Дробиз. Он также отметил, что с января ежемесячно продажи этих алкогольных напитков росли — примерно на 2–4 млн декалитров в месяц. 

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 09:49 +3
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водкаЕГАИСалкогольалкоголизмконьяк
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Комментарии
yur
Написано 30 июня, в 09:59
На кавказе и на юге не покупают казёнку, поэтому вроде и не пьют по статистике, а на севере холодно поэтому много пьют для сугрева.
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+6
atm
Написано 30 июня, в 10:40
yur, на Кавказе и на юге не покупают водку, так как в каждом доме есть самодельная водка (самогон) и домашнее вино, а это, как раз и говорит, о том, что официальная статистика не верна. У нас нет такого большого количества и разнообразия ягоды, чтобы делать вино, тут варенье бы детям заготовить. А вообще очень обидно, пьют на Сахалине то не больше, чем по стране
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+11
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 11:26
yur, На Кавказе более распространено домашнее вино и коньяк, так что никакая статистика тут не пляшет.
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+5
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 13:04
atm, Ну не скажите, хватает у нас ягоды, дед у меня как минимум пять-шесть видов вина домашнего делает. Потому в магазине вино практически не покупаем.
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+3
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 10:09
Очередная брехня.
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+5
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 10:27
лучше бы по 1 литру икры было на душу населения )))
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+11
MarySo
Написано 30 июня, в 10:30
ХМ... Кто-то выпил мой литр водки??
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+10
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:42
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+3
ZLOI275
Написано 30 июня, в 10:41
Значительно, Сахалин лидирует..... А почему он лидирует? В СССР были определение льготы. Северные снабжение зарплата повыше. А сейчас бесплатный денежный мешок для кремля
вот народ и заливает горькую. Конечно не все. Но все же......
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 18:52
ZLOI275, неее, на материке очень много делают самогона и домашнего вина. У нас это не так распространено. В Туле, например, мы вообще не покупали никакого спиртного, у ребят, у которых я жила, был свой дом и погреб, а там...
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+7
ZLOI275
Написано 30 июня, в 21:17
НюНик_просто_Анна, И вы после этого живая
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 21:52
ZLOI275, еле доперла на Сахалин подарочные бутыли, хорошо, пластиковые
и еще для отдельных пользователей сама себе посылку послала
пять кило
а вообще главное - в меру, и качество, и закуска, и хорошая компания
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+5
ateriya
Написано 30 июня, в 12:30
А может это все враки? Очередная глупость чтобы вогнать народ в депрессию? Мы маленький остров. И естественно расчет у нас будет больше. Так что все это враки ребята. Сейчас скажут что мы и икры больше всех в стране едим.
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+4
Sergey_72
Написано 30 июня, в 12:35
"А жители Ленинградской области сделали свой регион абсолютным лидером по покупке коньяка: там показатель вдвое больше, чем средний по стране" - Видимо хорошо живет северная "культурная" столица! Там все интеллигенты
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+2
Karu
Написано 30 июня, в 12:39
Бла бла бал..... наливай короче...
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+5
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 13:04
Karu,
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+4
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 14:22
Завтра я увеличу статистику))
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+4
Matso
Написано 30 июня, в 15:05
картинку то к новости подобрали, прям Сахалин водку литрами пьет и икру ложками хрумкает)))
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+5
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 15:21
Matso, На картинке все правда, только одна неточность - вместо икры красной, икра заморская (которая баклажанная)
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+5
Elizabeth
Написано 30 июня, в 22:53
Когда то было,что на столе было икры красной вдоволь
. А теперь посмотришь цену и уже как то не хочется! Лучше и правда заморской купить!
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+1
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