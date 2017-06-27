На Сахалине на одну душу населения приходится литр водки - эксперты

По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система по подсчёту производства и оборота алкоголя), за январь — май 2017 года в России было продано почти 27 млн декалитров водки и 4 млн декалитров коньяка. мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. Сахалин, согласно сводным данным исследования, в этом показателе весьма преуспел. Островитяне явные лидеры по потреблению водки в стране.

С января по май 2017 года в России в среднем россияне, живущие в городах, выпили 2,4 литра водки и 300 граммов коньяка. Это значит, что среднестатистический россиянин за месяц выпивал примерно 400 граммов водки (чуть меньше бутылки) и 60 граммов коньяка — примерно три рюмки, посчитал Life.

На основе этих данных в Центре изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) посчитали, на сколько больше или меньше пьют водку и коньяк в регионах нашей страны по сравнению со средним показателем по России.

Например, в Москве в месяц выпивали около 400 граммов водки в месяц — так же как и в среднем по России. Санкт-Петербург примерно столько же, а вот на Сахалине в месяц на одну душу населения пришлась литровая бутылка водки.

Практически не пьют горячительное на Северном Кавказе — к примеру, в Чечне пьют меньше рюмки в месяц. Зато в северных регионах (Якутия, Магаданская область, Архангельская область и так далее) в течение каждого месяца в среднем на человека приходится больше литра водки.

А жители Ленинградской области сделали свой регион абсолютным лидером по покупке коньяка: там показатель вдвое больше, чем средний по стране: в месяц пили больше 100 грамм. На юге России водке часто предпочитают коньяк и бренди — например, жители Крыма выпили почти на 40% больше коньяка, чем в среднем пьют россияне.

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, это зависит от многих факторов — климат, покупательная способность населения, возраст, пол и так далее.

— Водку пьют по всей стране, по разной цене, по разным причинам. Коньяк же в свою очередь — подарочный продукт. Примерно в 45% случаев его покупают в качестве презента — то есть не всегда его покупают, чтобы самим выпить. И в целом его пьют, конечно, меньше, чем водку, — пояснил Дробиз. Он также отметил, что с января ежемесячно продажи этих алкогольных напитков росли — примерно на 2–4 млн декалитров в месяц.