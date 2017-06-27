Проезд по площади Славы перекроют в Южно-Сахалинске в воскресенье

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В субботу на весь день закроют площадь Ленина

Сахалинский этап международного комплексного комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России, «С востока на запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» 2 июля пройдет в Южно-Сахалинске.

В рамках мероприятия с 11.30 до 12.00 на площади Славы состоится возложение цветов к Вечному огню, после чего начальнику штаба Юнармии будет вручена гильза с землей с места боев за освобождение Сахалина и Курильских островов, которую он передаст участникам международного пробега во Владивостоке.

Затем колонна, состоящая из 15 автомобилей, 4 мотоциклов, 10 велосипедов и 4 конников, проедет от площади Славы по улице Горького до площади Победы, откуда участники разъедутся в Холмск, Аниву и Корсаков.

В связи с этим в предстоящее воскресенье с 10.30 до 12.30 будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Горный воздух. Также скорректируют движение общественного транспорта. В течение указанных 2 часов автобусы будут двигаться по проспекту Мира, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Кроме того, движение автомобилей будет ограничено и 1 июля - в субботу. Из-за празднования Дня молодежи для проезда будет закрыта площадь Ленина в Южно-Сахалинске.

Ограничения введут с 8.00 до 22.30 на участке улицы Ленина от Коммунистического проспекта до улицы Карла Маркса.

Также в связи с переносом Олимпийского дня на 1 июля в этот день с 9.30 до 11.00 будет перекрыта дорога на «Горный воздух» (южнее площади Славы).