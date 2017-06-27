КамАЗ перевернулся на узкой дороге в районе Углегорска
Дорога на этом участке сильно разбита
Сегодня утром на 254-м километре дороги Красногорск – Углегорск многотонный КамАЗ с прицепом съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщил astv.ru очевидец происшествия, вероятнее всего водитель не справился с управлением в условиях разбитой и размытой дождями дороги. Однополосная грунтовка на этом участке пути не справляется с сильной нагрузкой, которую непрерывно оказывают на нее большегрузы с углем.
По словам свидетеля происшествия, перевернувшийся КамАЗ направлялся в сторону Углегорска с порожним прицепом. Информации о пострадавших в аварии не поступало.
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Комментарии
ZLOI275
Написано 30 июня, в 11:38
Однополосная
ну и ничего себе так у нас кругом такие однополосные
а камазику вот не надо было газовать или резко тормозить перед поворотом. Бровку зацепил и се
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+7
Ilya948
Написано 30 июня, в 12:55
Да не хрен носится , тупо в поворот не вошёл из за скорости , результат на лицо.
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+2
Sakh8924
Написано 30 июня, в 18:53
Ilya948, Не обязательно водитель ехал быстро, машину на такой дороге могло просто начать тащить, дорога какая то глина водитель медленно спускался, а машина начала просто скользить так что пожалуйста не делайте скоропостижных выводов, основанных только на ваших догатках.
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0
Ilya948
Написано 30 июня, в 19:03
Sakh8924, я по этой дороге от катался 12 лет , и не раз видел как там Камазы носятся , что груженные , что пустые.
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+2