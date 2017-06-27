КамАЗ перевернулся на узкой дороге в районе Углегорска

Сегодня утром на 254-м километре дороги Красногорск – Углегорск многотонный КамАЗ с прицепом съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщил astv.ru очевидец происшествия, вероятнее всего водитель не справился с управлением в условиях разбитой и размытой дождями дороги. Однополосная грунтовка на этом участке пути не справляется с сильной нагрузкой, которую непрерывно оказывают на нее большегрузы с углем.

По словам свидетеля происшествия, перевернувшийся КамАЗ направлялся в сторону Углегорска с порожним прицепом. Информации о пострадавших в аварии не поступало.