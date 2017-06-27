«Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхи, эльф - Южно-Сахалинску придумают бренд

О необходимости создания бренда для Южно-Сахалинска - узнаваемого за пределами города и ассоциируемого именно с ним образа (образов) – шел разговор на круглом столе в городской библиотеке, собравшем профессиональных дизайнеров, работников сферы культуры, представителей администрации города и всех, кому была интересна тема встречи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мнений было много, мнения были разные. Не случайно начальник городского управления культуры Ирина Герасимова пошутила, что в идеале бренд – это толерантность полярных точек зрения.

Собравшиеся были почти единодушны в том, что бренд нужен (при этом многие еще путают понятия логотипа и бренда). Разногласия коснулись других важных моментов: бренд должен создаваться под утвержденную социально-экономическую стратегию города или существовать автономно? нужно ли использовать устоявшиеся штампы (образ Чехова, исторические образы периода Карафуто)? функция бренда – объединить население, дать толчок экономическому развитию территории или иная?

- Бренд у любого города есть всегда, потому что бренд – это то, что люди думают о том месте, где они живут, - сказал творческий руководитель компании ClearDesign Алексей Дружинин. – По-хорошему, нужно собрать ментальную картину среди жителей по крупицам, выделить ключевые позиции и постараться визуализировать то, что близко людям.

Специалисты в сфере брендирования подчеркнули, что бренды не делают города лучше и, к сожалению, не отменяют ямы на дорогах, но и не решенные пока вопросы хозяйственной деятельности не должны стать препятствием для создания узнаваемого художественного образа города.

Участники встречи пытались угадать образ, с которым у большинства ассоциируется город: «Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхские амулеты, сказочный персонаж (эльф) и прочее. Поступило предложение взять за основу мультикультурность территории.

Лучшим вариантом было бы такое развитие событий, как в Екатеринбурге (это единственный случай в отечественной истории брендирования): идея бренда города пришла снизу, из народа, и затем была официально утверждена властью. В любом случае, решили участники круглого стола, начинать нужно с серьезного социологического исследования.