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«Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхи, эльф - Южно-Сахалинску придумают бренд

«Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхи, эльф - Южно-Сахалинску придумают бренд

Необходимость создания узнаваемого образа и его возможные варианты обсудили власти и горожане

О необходимости создания бренда для Южно-Сахалинска - узнаваемого за пределами города и ассоциируемого именно с ним образа (образов) – шел разговор на круглом столе в городской библиотеке, собравшем профессиональных дизайнеров, работников сферы культуры, представителей администрации города и всех, кому была интересна тема встречи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мнений было много, мнения были разные. Не случайно начальник городского управления культуры Ирина Герасимова пошутила, что в идеале бренд – это толерантность полярных точек зрения.

Собравшиеся были почти единодушны в том, что бренд нужен (при этом многие еще путают понятия логотипа и бренда). Разногласия коснулись других важных моментов: бренд должен создаваться под утвержденную социально-экономическую стратегию города или существовать автономно? нужно ли использовать устоявшиеся штампы (образ Чехова, исторические образы периода Карафуто)? функция бренда – объединить население, дать толчок экономическому развитию территории или иная?

- Бренд у любого города есть всегда, потому что бренд – это то, что люди думают о том месте, где они живут, - сказал творческий руководитель компании ClearDesign Алексей Дружинин. – По-хорошему, нужно собрать ментальную картину среди жителей по крупицам, выделить ключевые позиции и постараться визуализировать то, что близко людям.

Специалисты в сфере брендирования подчеркнули, что бренды не делают города лучше и, к сожалению, не отменяют ямы на дорогах, но и не решенные пока вопросы хозяйственной деятельности не должны стать препятствием для создания узнаваемого художественного образа города.

Участники встречи пытались угадать образ, с которым у большинства ассоциируется город: «Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхские амулеты, сказочный персонаж (эльф) и прочее. Поступило предложение взять за основу мультикультурность территории.

Лучшим вариантом было бы такое развитие событий, как в Екатеринбурге (это единственный случай в отечественной истории брендирования): идея бренда города пришла снизу, из народа, и затем была официально утверждена властью. В любом случае, решили участники круглого стола, начинать нужно с серьезного социологического исследования.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 16:46 +2
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 17:00
Нивхи-эльфы
, под столом.
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+6
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 17:35
Бренд - это, наверное, хорошо. Только непонятно, зачем он нужен? Есть герб региона, свой флаг (есть ли?). Зачем еще брендировать? Опять же, сколько на все это уйдет денег?
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+12
senchick
Написано вчера, в 01:52
Балтийская Килька, Однако - ДА... Есть герб региона... Вот почему этот гЕрб и не сделать брендом?
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+5
Балтийская Килька
Написано вчера, в 01:54
senchick, патамушта всё дело в лишних денежках))))
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+8
senchick
Написано вчера, в 02:00
Балтийская Килька, Эх.... денег много не бывает
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+4
Aike
Написано 30 июня, в 17:50
Как-то же надо людей отвлекать. Тут что угодно сгодится
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+5
Обезьян_В_кедахЪ
Написано 30 июня, в 19:14
что они там курят?? Эльфы у откуда
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+4
senchick
Написано вчера, в 01:55
Обезьян_В_кедахЪ, по переписи помню кто назвал себя, но по 2010 году: "....Например, таким, как эльфы, джедаи или даже папуасы племени Хули. Как ни странно, среди сахалинцев не оказалось ни настоящих папуасов, ни желающих подобным образом пошутить....".
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+3
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 20:32
Нивхи?...икра?..т.е. Южный населяют исключительно нивхи,которые едят икру,которую пытаются украсть вороны....
бренд города или области?????определитесь!...
Сделайте удачную супер фотку города с высоты,другого варианта не вижу.
ИМХО блин...
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+6
Ягодка
Написано вчера, в 13:18
Товарищ Сергей, вот тож.. какие нивхи, если речь о бренде южно-Сахалинска??
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+4
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 13:38
Ягодка,
Сахалин славится деньгами и отсутствием мозгов,наличием большого количества кретинов и быдла.
Поэтому уже неудивляюсь.
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+2
lvista
Написано вчера, в 18:08
Товарищ Сергей, вот он - бренд из народа
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+1
НКолчина
Написано 30 июня, в 21:31
А как же бренд Южного, находящийся на Ленина-Пуркаева? Наш маяк в городе?
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 21:54
НКолчина, еще и эротичный какой
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+10
senchick
Написано вчера, в 01:52 Отредактированно вчера, в 01:53
НКолчина, НУ эт просто приветливый фалос.... Если помните, его, "турист" Артем поймал, когда тот в космос полетел
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+2
karina62
Написано вчера, в 05:01
Большую урну и дворника с метлой, классный бренд в нашем задрипанном т грязном городе
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0
Anna16
Написано вчера, в 08:22
ПСО уЗбагойтесь не "делайте" народу мозги.

Лучший бренд чтоб новоявленная команда,убралась хотя бы к себе в амурку!
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+1
Troyan
Написано вчера, в 11:41
Икра?? Очень смешно. И так все вырезали, скоро медведей перестреляют из-за того что те голодные выходят. ( тока у нас в стране стреляют диких зверей, если те вышли к людям, вместо того что бы усыпить и отвезти обратно в лес, как это делают в нормальных странах). Просто надо навести порядок на острове, в плане экологии, убрать горы мусора, которые уже кругом куда не плюнь, сделать организованные места отдыха, акультурить так сказать. И все больше нечего не надо, на Сахалине столько уникальных мест, что это даже в рекламе не нуждается. Туристы сами молву разнесут, когда увидят чистую природу, дикие не тронутые места, когда победят бреков, которые вырезают все что видят, когда города в порядок приведут, чтоб стыдно небыло. Они все пытаются рекламой заниматься.
"Сколько забор не крась-если на нем написано слово из трёх букв, то на сам забор уже не кто не взглянет"
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 13:14
А у меня такой бренд)))
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