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Сахалинская система учета донорских данных присоединилась к федеральной сети

Сахалинская система учета донорских данных присоединилась к федеральной сети

Это позволяет островитянам сдавать кровь в других регионах, предъявив лишь паспорт

Региональная система учета данных доноров соединилась с федеральной информационной сетью. Теперь каждый может стать донором в другом регионе без лишней бумажной волокиты.

– Федеральная сеть создавалась для того, чтобы любой человек из любого региона страны мог прийти в учреждение и сдать кровь, – говорит главный врач Сахалинской областной станции переливания крови Андрей Воробьев. – Карта донора отслеживается в централизованной системе.

По словам специалиста, ограничения для иногородних россиян теперь могут возникнуть только по состоянию здоровья и срокам донации (процедуры дачи крови).

Также из общей информационной базы можно оперативно получить сведения о своих анализах на момент последней кровоотдачи.

– Это очень удобно, поскольку теперь можно быстро узнать, где и когда донор сдавал кровь. Мы проверяем, с каким результатом человека  принимали в прошлый раз. Нам необходимо убедиться, что у желающего сдать кровь не было проблем на момент предыдущей сдачи, –говорит заведующая отделом комплектования донорских кадров Сахалинской областной станции переливания крови Римма Кашина.

Чтобы получить информацию о показателях своей крови, необходимо на сайте yadonor.ru ввести 16-тизначный  код, который дается каждому донору после того, как он сдал кровь. В случае утери, можно узнать его на станции переливания крови, предъявив паспорт.

Раньше сотрудники станции требовали документ с временной пропиской, которая должна быть действительна еще минимум полгода. Это было необходимо из-за карантинизации, при которой кровь могла поступить реципиенту, если вновь сданные через шесть месяцев анализы донора соответствовали норме. Теперь процедура упростилась и сдать кровь можно, предъявив только паспорт.

Сведения о доноре в базе данных будут храниться до 50 лет. Ранее система работала только в границах Сахалинской области и обмена данными в масштабах страны не происходило. После подключения к федеральной информационной сети для нуждающихся стало проще искать необходимого донора, а для тех, кто сдает кровь – легче посмотреть результаты.

 
Телефон регистратуры +7 (4242) 75-36-39
 
693004, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 430.
Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 16:40 +1
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Комментарии
Reader
Написано 30 июня, в 17:54
Мне никто и никогда никакой код не давал. Что за брехня опять?
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+3
Nifest
Написано 30 июня, в 19:03
Последний раз сдавал в марте месяце. Про код слышу впервые. Скорее всего новшество. Вернусь с командировки, схожу узнаю.
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